Kolaborasi Make Over dan Hian Tjen Definisikan Kecantikan Bold dan Empowering

TEMPO.CO, Jakarta - Make Over berkolaborasi dengan desainer couture Tanah Air terkemuka, Hian Tjen. Dengan visi yang sama untuk menunjukkan kecantikan wanita yang memiliki karakter kuat dan autentik, kolaborasi ikonik ini hadir dalam seri limited edition bertajuk Empress berupa Glassy Lip Lacquer yang dilengkapi dengan terobosan inovasi formula terbaru dari Make Over serta lima varian warna yang dikemas dengan desain eksklusif dari Hian Tjen.

Lip lacquer ini merupakan lip glass berpigmen tinggi pertama dengan warna yang non- transfer. Didesain dengan staining performance yang dapat mengubah warna berpigmen tinggi menjadi non-transfer dan tahan lama sepanjang hari saat diaplikasikan pada bibir. Warna intens dengan lightweight dyes, lip glass ini menghasilkan warna yang merata dan dapat menutup bibir berwarna gelap hanya dengan satu kali aplikasi.

Stephanie Lie, Group Head Make Over Cosmetics and Innovation menyampaikan kolaborasi ini ingin menciptakan definisi kecantikan autentik dengan karakter yang bold, dauntless, dan empowering. "Oleh karena itu, kami menghadirkan kolaborasi ikonik dalam seri Empress melalui produk Glassy Lip Lacquer yang memiliki terobosan formula inovatif sehingga mampu menghasilkan lip glass yang intens, no color transfer, dengan efek glassy yang sempurna," katanya dalam keterangan resmi. "Lebih lagi, dengan warna non-transfer membuatnya sangat cocok untuk kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk menggunakan masker."

Kolaborasi ikonik ini hadir dengan desain eksklusif pada keempat sisi, yang menunjukkan simbol yang berbeda-beda dan mempunyai makna tersendiri. Empat simbol tersebut adalah Ingenuity, kualitas yang menggambarkan kecerdasan, inventif, dan orisinalitas, Beauty, perpaduan dari unsur-unsur estetika yang memanjakan mata, Independence, bebas dari kendali luar, berani, dan berjiwa besar, serta Power, kekuatan untuk menginspirasi setiap individu di sekitarnya.

“Kolaborasi ikonik bersama Make Over ini bertujuan untuk menggambarkan kecantikan autentik wanita Indonesia dengan karakter yang bold dan daring tetapi tetap elegant dan sophisticated," ujar Hian Tjen, Indonesian Couture Fashion Designer Terkemuka.

Hian Tjen menambahkan desain kemasan eksklusif kolaborasi ini diambil dari garis rancangan Hian Tjen couture collection 2021/2022 yang direpresentasikan melalui simbol-simbol kultural eksotik, terinspirasi dari tribal art Afrika pada setiap sisi dari kemasan. "Melalui desain kemasan eksklusif dari Empress Glassy Lip Lacquer, kami ingin mengajak para wanita Indonesia untuk tampil lebih berani dan percaya diri dengan menunjukkan keunikan karakter yang mereka miliki," tambahnya.

Lipstik ini dapat memberikan tampilan hasil akhir high shine glassy karena mengandung high-shine oil yang telah dimodifikasi sehingga dapat menempel pada kulit dengan baik untuk efek glassy yang tahan lama. Selain itu, lip glass ini juga memiliki terobosan Teknologi Micro-Gel, gloss bertekstur gel yang mengandung trapped Micro-Oil Droplets, tersebar ketika diaplikasikan pada bibir sehingga akan menghasilkan lebih banyak kilau ketika diaplikasikan berulang kali. Berbeda dengan liquid lip gloss konvensional, lip glass terbaru ini memiliki formula sangat ringan, non-sticky dan non-tacky yang memberikan kenyamanan sepanjang hari.

Dilengkapi aplikator dengan ujung yang lancip, lip glass ini memungkinkan para beauty enthusiast untuk membingkai bibir dengan mudah, mendapat hasil presisi dan tidak berantakan. Lip glass terbaru ini juga mempunyai keunggulan lainnya, seperti dapat mencegah bibir kering berkat kandungan Allantoin dan Saccharide Complex yang mampu mengatur serta mempertahankan kelembapan, dermatologically tested dan bebas alkohol.

