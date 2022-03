Gaya Vintage Selena Gomez dalam Balutan Gaun Merah di Critics Choice Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tampil bold dalam gaun merah Louis Vuitton yang cantik di Critics Choice Awards 2022, Minggu 13 Maret 2022. Ini menandai debutnya di acara Hollywood di mana ia dinominasikan sebagai aktris terbaik dalam serial komedi Only Murders in the Building yang tayang di Hulu.

Gaun cape Louis Vuitton menampilkan syal panjang sebagai kereta dan detail kristal di bagian leher. Dia memadukan penampilannya dengan anting-anting panah berlian Boucheron yang menembus tulang rawannya, serta high heels Gianvitto Rossi. Dia melengkapi penampilannya dengan rambut gaya kuncir kuda dengan belahan samping yang ramping.

Penata rias Gomez, Hung Vanngo, menciptakan momen riasan kemerahan yang cerah dengan menampilkan berbagai produk dari lini riasnya, Rare Beauty, termasuk Stay Vulnerable Liquid Eye Shadow di Hampir Rose, Soft Pinch Dewy Liquid Blush in Hope dan Warm Wishes Effortless Bronzer In Happy Sol.

Selena Gomez pakai kalung Bvlgari senilai USD 1 juta atau sekitar Rp14, 4 miliar di SAG Awards 2022. Foto: Instagram/@oscardelarenta

Penampilan Gomez di Critics Choice Awards menandai kedua kalinya dalam ia masuk dalam daftar Best Dressed hanya dalam beberapa minggu. Di SAG Awards, dia tampil memukau dalam gaun beludru Oscar de la Renta dan perhiasan Bulgari.

Gomez saat ini sedang syuting musim 2 Only Murders in the Building di New York City, Amerika Serikat. Penyanyi, pendiri dan aktris Rare Beauty mengatakan kepada People tahun lalu bahwa dia kagum dengan pujian langsung untuk pertunjukan Hulu-nya.

"Teman saya mengirimi gambar bahwa kami mendapat 100 persen di Rotten Tomatoes dan saya hanya ketakutan," kata wanita 29 tahun itu saat pemutaran perdananya Agustus lalu. "Saya tidak tahu apakah sesuatu akan menjadi baik - saya melakukannya sepanjang waktu, dengan musik saya dan segalanya. Saya hanya mengikuti naluri saya, jadi saya sangat senang orang-orang menyukainya."

Sebagai produser eksekutif dengan lawan mainnya Steve Martin (yang menciptakan Only Murders), Martin Short, Selena Gomez mengatakan ikon komedi langsung menyambutnya ke dalam serial itu. "Mereka segera membuat saya merasa seperti saya adalah bagian dari trio," dia berbagi. "Mereka adalah yang terbaik. Mereka sangat rendah hati dan baik hati, dan mereka hanya memiliki perspektif manusia yang berbeda tentang kehidupan daripada siapa pun yang pernah saya temui."

