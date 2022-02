Selena Gomez Tampil Telanjang Kaki di Panggung SAG Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengejutkan pemirsa ketika tampil panggung SAG Awards tanpa alas kaki pada Minggu, 27 Februari 2022 atau Senin pagi waktu Indonesia. Dia berpasangan dengan Martin Short mempersembahkan penghargaan untuk aktris wanita luar biasa dalam peran pendukung kepada bintang West Side Story Ariana DeBose.

Penampilannya itu mendapatkan banyak komentar dari fans. "Selena mempersembahkan bertelanjang kaki adalah hal yang paling selena gomez yang pernah ada," tulis seorang pengguna Twitter, "#SelenaGomez bertelanjang kaki adalah bagian favorit saya dari #SAGAwards sejauh ini!"

Ternyata ada cerita di balik penampilan Selena malam itu. Menurut People, pemeran serial The Only Murders in the Building itu tersandung di karpet sebelum pertunjukannya. Kejadian itu membuat dia harus melepas sepatunya.

Menjelang penampilan pertamanya di SAG Awards, Selena didandani penata riasnya, Hung Vanngo. Hung memamerkan transformasinya dari bebas make-up menjadi full-glam.

Dengan lagu hitnya "Look At Her Now" yang diputar di video Instagram, Selena pertama kali tampil dengan sweater yang nyaman, bob yang berantakan, dan wajah yang segar.

Dalam sekejap, video beralih ke penampilan glamor, gaun beludru Oscar de la Renta hitam dengan lengan puff yang dihias, dipadankan dengan choker serta koleksi anting berlian dan mutiara. Dia menata rambutnya dalam sanggul ramping yang dilengkapi dengan pita hitam.

Tim glam Selena lainnya pun ikut mengunggah, termasuk stylist Kate Young, artis kuku Tom Bachik, dan penata rambut Marissa Marino.

Bachik memperlihatkan lebih dekat pada kuku hijau zamrud Selena di Instagram, yang melengkapi cincin Bulgari yang serasi.

Marino juga membagikan snapshot Instagram dari sanggul Selena yang elegan, diamankan dengan pita hitam.

Pertunjukan Hulu hit Selena, Only Murders in the Building, dinominasikan sebagai serial terbaik untuk komedi di SAG Awards 2022. Rekan mainnya Steve Martin dan Short masing-masing menerima nominasi untuk penampilan luar biasa oleh aktor pria dalam serial komedi.

Awal bulan ini, Selena Gomez menceritakan bencana kecantikannya yang paling berkesan pada Met Gala 2018. Pendiri Rare Beauty itu mengatakan kepada Glamour UK bahwa penampilannya di acara itu adalah sebuah kesalahan. Dia mengenakan gaun putih Stuart Vevers Coach, eyeshadow berkilauan, dan perhiasan berlian. Kulitnya di-tanning tapi berubah warna menjadi jingga ketika di lokasi acara.

PEOPLE

