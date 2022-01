Hidup Lebih Bahagia di 2022, Selena Gomez Tak Peduli Lagi Komentar Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tak sabar merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun ini pada 22 Juli mendatang. Menjelang memasuki dekade baru kehidupannya, dia merasa tambah dewasa dan ingin hidup lebih bahagia.

"Saya sudah berhenti peduli tentang apa yang orang katakan, dan itu luar biasa," kata dia, dalam wawancara dengan promo filmnya, Hotel Transylvania: Transformania, bersama lawan mainnya Andy Samberg, untuk majalah People edisi Jumat, 7 Januari 2022.

Gomez sebelumnya mengaku sangat terganggu dengan komentar-komentar orang di media sosial. Hal itu memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan mentalnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia sempat hiatus selama tiga tahun sampai merasa pulih lagi.

Selain usia baru, Gomez memiliki lebih banyak hal untuk dinanti tahun ini, termasuk perilisan Hotel Transylvania: Transformania, film keempat dan terakhir dalam franchise animasi, yang akan streaming di Amazon pada 14 Januari.

Pertambahan usia membuat banyak perubahan dalam dirinya. Salah satunya, dia bisa menyebut dirinya sebagai nominasi Grammy. Aktris dan penyanyi itu masuk sebagai salah satu calon penerima penghargaan untuk albumnya Revelación di Grammy yang rencananya diselenggarakan 31 Januari.

Dia sangat bersemangat tentang pencapaian itu. "Ini keren karena saya menaruh hati dan jiwa saya ke dalam album itu. Saya tidak fasih berbahasa Spanyol, tetapi, cukup lucu, sebenarnya lebih mudah bagi saya untuk bernyanyi dalam bahasa Spanyol daripada mengucapkannya," ujar dia.

Dia kini mulai bekerja untuk album berikutnya. Gomez mengakui, nominasi ini membuat dia lebih gugup membuat musik barunya, di merasa terdorong untuk membuat yang lebih baik lagi.

Dia juga sedang sibum syuting komedi hit Hulu Only Murders in the Building. Pemeran baru di musim kedua adalah sahabat Gomez, Cara Delevingne, yang baru-baru ini membuat tato yang sama dengannya.

"Dia dan saya baru-baru ini melakukan pemotretan hari pertama kami, dan kami bersenang-senang. Itu sangat menyenangkan. Cara dan saya hanya pernah melakukan satu hal bersama, dan itu adalah ketika kami masih sangat muda, sekitar 17 tahun, jadi sangat menarik untuk bekerja dengannya lagi."

Meskipun ada banyak hal baru yang dinanti Gomez pada 2022, dia mengatakan satu hal yang pasti tidak akan berubah: kehadirannya di TikTok.

"Yang saya suka adalah melihat komentar dengan cara yang tidak biasa. Saya bisa lolos dengan hal-hal di TikTok karena suatu alasan, jadi aku akan meneruskannya," kata Selena Gomez.

