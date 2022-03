Saran Karir Kim Kardashian Buat Wanita Berbisnis Netizen Pro dan Kontra

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian kembali mencuri perhatian publik usai membagikan saran karier untuk para wanita. Sebagai bagian dari cerita sampul terbaru keluarga Kardashian untuk Variety, bintang reality show membahas seri Hulu mereka yang akan datang, hubungan mereka dengan privasi, dan tentu saja, apa yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti mesin Kardashian-Jenner.

Dalam klip yang sekarang viral dari wawancara video Variety dengan keluarga, Kim Kardashian menawarkan apa yang dia klaim sebagai nasihat terbaik untuk wanita dalam bisnis. "Bersiaplah dan bekerjalah," kata Kim terus terang. "Sepertinya tidak ada yang mau bekerja akhir-akhir ini."

“Itu benar sekali,” Kourtney menimpali, sementara Khloe mengangguk di belakang.

Ibu empat anak itu menyarankan untuk meningkatkan karir Anda harus harus mengelilingi diri dengan orang-orang yang ingin bekerja. “Memiliki lingkungan kerja yang baik di mana semua orang menyukai apa yang mereka lakukan, karena Anda memiliki satu kehidupan. Tidak ada lingkungan kerja yang beracun, dan muncullah serta lakukan pekerjaan itu," tambahnya. "Ketika Anda melakukan pemotretan produk (atau) ketika Anda (memposting) hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, itu masih pekerjaan dan itu masih sangat sulit."

Alumni “Keeping Up With the Kardashians” ini mengakui bahwa kesuksesan tidak mudah. “Jika Anda bekerja, Anda akan menerima hasil. Sesederhana itu," ujarnya.

Beberapa jam setelah wawancara itu diterbitkan, komentar Kim Kardashian secara khusus memicu gelombang kritik yang cepat dari warganet. Mereka dengan cepat menyoroti fakta bahwa Kim - meskipun telah naik peringkat ke status miliardernya saat ini - lahir dalam kehidupan yang sangat istimewa di Beverly Hills. Kim adalah putri Robert Kardashian, yang terkenal sebagai anggota pengacara Dream Team, O.J. Simpson.

"Mungkin benar bahwa Kardashian bekerja keras, dan Kim tampaknya paling sibuk," tulis seorang pengguna Twitter. "Tetapi untuk mengabaikan hak istimewa karena ayah yang terkenal, kaya raya & jaringan LA yang luas yang menyertakan Paris Hilton di puncak ketenarannya - adalah yang paling tidak sensitif, paling tidak ofensif."

“Saya suka ketika orang-orang yang lahir dari orang tua yang sangat kaya, sangat berjejaring, dan terhubung dengan baik berbicara tentang pentingnya pekerjaan,” cuit yang lainnya yang setuju dengan pernyataan Kim Kardashian.

Terapis Tami Sobell, mengatakan selama lockdown dan pembatasan selama beberapa tahun terakhir, bekerja adalah satu-satunya pilihan bagi banyak dari kita. "Di atas semua itu kita harus belajar melakukannya dengan cara yang sama sekali baru,” ujarnya. “Tubuh dan otak kita mungkin bahkan hampir tidak selesai memproses trauma pandemi dan hanya mendorong dan bekerja dalam keadaan apa pun sebenarnya kebalikan dari apa yang kita butuhkan sekarang.”

Dia melanjutkan perlu memberi diri kita waktu untuk bekerja melalui segalanya, untuk menghilangkan stres dan menemukan keseimbangan lagi dalam hidup kita. “Dalam beberapa hal saya setuju dengan Kim Kardashian,” katanya. “Saya setuju bahwa orang tidak ingin bekerja seperti dulu, tetapi perbedaan kami adalah bahwa saya tidak berpikir ini adalah hal yang buruk. Kebutuhan kita telah berubah, dunia telah berubah, tetapi apa yang tidak berubah bagi banyak dari kita adalah tuntutan atasan kita terhadap kita.”

