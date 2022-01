SKIMS milik Kim Kardashian Kini Bernilai Rp46 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Merek shapewear Kim Kardashian, SKIMS, mengalami lonjakan penjualan sebesar 90 persen sepanjang 2021. Lonjakan itu membuat nilai merek juga ikut naik, kini sebesar US$3,2 miliar atau sekitar Rp46 triliun. Kim juga berhasil mengumpulkan US$240 juta atau Rp3,5 triliun dari investor.

“Putaran [pendanaan] terbaru ini akan memungkinkan kami untuk fokus membawa lebih banyak inovasi dan solusi kepada pelanggan kami dan menjadi lebih dari sumber tepercaya bagi mereka,” kata Kardashian dalam email, menurut Bloomberg.

Ketika diluncurkan pada 2019, SKIMS dikenal sebagai merek pakaian dalam. Sculpting Bra dari lini tersebut viral dan langsung terjual habis. Namun, kini merek yang awalnya bernama Kimono itu juga membuat pakaian santai yang nyaman termasuk hoodies, setelan yang serasi, pakaian olahraga, dan sandal di awal pandemi.

Menurut laporan, shapewear sekarang mewakili kurang dari 20 persen dari penjualan. Kardashian terus mempromosikannya di media sosialnya dan mengenakannya sendiri. Promosinya jelas terbayar, karena merek tersebut meningkatkan penjualan 90 persen menjadi sekitar US$275 juta atau Rp4 triliun tahun lalu dan menargetkan US$400 juta atau sekitar Rp5,8 triliun pada 2022.

Dilansir dari Glamour, 28 Januari 2022, saat ini SKIMS tengah merencanakan kemitraan dan aktivasi untuk menghidupkan merek dan dan menargetkan pasar global. Kolaborasi edisi terbatas SKIMS dengan Fendi, yang dirilis pada Oktober, menghasilkan lebih dari US$3 juta atau sekitar Rp43 miliar penjualan dalam waktu 10 menit setelah rilis. Sebagian besar permintaan untuk barang-barang berlogo merek terkenal itu termasuk pakaian renang dan gaun kulit yang berasal dari luar Amerika Serikat, menurut mitra bisnis Kardashian dan CEO SKIMS Jens Grede, melalui Bloomberg.

SKIMS juga akan hadir secara global selama Olimpiade Musim Dingin di Beijing bulan depan. Seperti yang dilakukan selama Olimpiade Musim Panas di Tokyo tahun lalu, merek ini sekali lagi akan mensponsori pakaian santai dan pakaian dalam untuk Tim USA. “Kami terus bekerja pada kolaborasi, kemitraan, dan acara,” kata Grede. "Akan datang lebih banyak lagi."

Pada April 2021, Forbes mengungkapkan bahwa Kim Kardashian resmi mencapai status miliarder, bergabung dengan adik perempuan dan pengusaha makeup Kylie Jenner berkat beberapa bisnis yang menguntungkan, termasuk SKIMS, KKW Beauty, serta pendapatan dari real estat, berbagai kesepakatan dukungan, dan penghasilan reality show Keeping Up with The Kardashians.

Baca juga: Kolaborasi Skims x Fendi Dirilis, Terjual Rp 14,3 Miliar dalam Semenit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.