Kourtney Kardashian Mengaku jadi Lebih Sensitif saat Menjalani Terapi

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian menceritakan pengalamannya menjalani terapi yang membuat dia sangat sensitif. Akhirnya dia memutuskan menetapkan batas yang tegas antara kehidupan pribadi dengan pekerjaannya di dunia hiburan.

Dalam sebuah wawancara dengan Bustle, bintang reality TV berusia 42 tahun itu mengenang bagaimana dia terkenal karena sarkasme dan humornya terhadap saudara perempuannya di acara hits Keeping Up with The Kardashians. "Saya terbiasa selalu menjadi jalang dan tidak memiliki perasaan," katanya.

Tapi, di akhir pertunjukan, dia memulai apa yang dia sebut sebagai perjalanan terapi. “Itu membuatku sangat sensitif. Dan biasanya saya akan membalasnya dengan sangat baik (untuk menghina), seperti, 'Nah, kamu tertutup selulit'".

Tapi setelahnya dia berpikir bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud mengatakan hal itu. Kakak tertua dari Kardashian - Jenner itu juga punya perasaan yang sangat besar.

Pada saat yang sama, Kourtney juga berusaha menetapkan batasan. Syuting semua hal tentang kehidupannya untuk pertunjukan itu mempengaruhi kebahagiaannya.

"Jadi saya berpikir, 'Apa yang lebih penting bagi semua orang? Kebahagiaan kita atau berbagi sesuatu yang tidak akan membuat saya bahagia?’”

Perubahan ini tidak berhasil seperti yang dia harapkan. Dua adik perempuannya, Khloe dan Kim mulai mengeroyoknya. "Ketika mereka mulai mengeroyok saya, saya seperti, 'Ya Tuhan, ini terasa mengerikan,'" katanya.

Pada satu titik, menurutnya, Kim memberi Kourtney riset pasar yang menyimpulkan bahwa pemirsa ingin melihat lebih banyak tentang dirinya, terlepas dari apakah dia sendiri menginginkannya atau tidak.

Semua ini akhirnya menyebabkan pertarungan fisik di antara mereka selama musim 18, yang menyebabkan dia memutuskan mundur dari pertunjukan. Tiga bulan setelah Kourtney berhenti, keluarga mengumumkan bahwa reality show terkenal akan berakhir setelah musim ke-20.

Selama beristirahat, dia berhasil mengubah pola pikir dengan saudara perempuannya. “Ketika kamu melakukan itu (pertunjukan) setiap hari, kamu tidak memiliki ruang untuk istirahat,” kata Kourtney Kardashian.

