Gaya Kompak Kim Kardashian, Khloe, dan Kris Jenner Merayakan Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengunggah foto liburan keluarganya di Instagram pada malam Natal, Jumat, 24 Desember 2021. Selain mengajak anak-anaknya, dia juga bersama Khloe Kardashian dan ibu mereka, Kris Jenner. Semuanya bergaya kompak mengenakan pakaian santai dari Skims yang serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Kim mengajak keempat anaknya, North, 8, Saint, 6, Chicago, 3, dan Psalm, 2. KhloéKardashian mengajak putrinyaTrue, Kris Jenner, serta putri RobKardashian bersama BlacChyna, Dream, 5. Foto keluarga ini tidak menyertakan KendallJenner, KylieJenner dan putrinya, Stormi, 3, serta KourtneyKardashian dan ketiga anaknya, Mason, 12, Penelope, 9, dan Reign, 6.

Khloe Kardashian juga memposting banyak foto dari pemotretan mereka di halaman Instagram-nya, termasuk potret ibu-anak yang menggemaskan tentang dirinya dan True.

Meski foto Natal keluarga kali ini tidak lengkap, tetapi pemotretan masih terlihat menggemaskan. Para sepupu Kardashian tertawa, tersenyum, dan menikmati kebersamaan mereka.

Ada beberapa foto yang lebih serius dalam kelompok itu, termasuk salah satu foto Kim yang sedang berciuman manis pada putra sulungnya, Saint, serta potret cantik Kim bersama Chicago dan Dream.

Kris Jenner sendiri sudah memulai pesta Natal lebih awal pada Jumat. Dia mengunggah klip dirinya menyanyikan versi klasik Natalnya sendiri, "Jingle Bells" sementara tunangan Kourtney, Travis Barker, bermain drum.

"Sedikit kesenangan Natal di studio! Natal adalah waktu favorit dan paling membahagiakan saya sepanjang tahun dan ini benar-benar membuat saya dalam suasana hati terbaik dan membuat saya sangat senang melakukannya!!" tulis ibu para bintang Keeping Up with The Kardashian itu. "Terima kasih @travisbarker untuk memori dan kesenangannya, dan untuk menambahkan drum ajaibmu dan terima kasih @kourtneykardash untuk lonceng jingle Anda yang memukau!! Selamat Natal semuanya!"

