Raih Penghargaan Fashion Icon, Kim Kardashian Berterima Kasih pada Kanye West

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian menerima penghargaan Fashion Icon di People’s Choice Awards 2021, Selasa, 7 Desember 2021 atau Rabu pagi hari waktu Indonesia.

Penghargaan ini diberikan karena bintang Keeping Up with The Kardashians itu berhasil mengukuhkan diri sebagai ikon budaya pop selama lebih dari satu dekade, ditambah kini menjadi pengusaha kecantikan dan fashion. Dia juga mengkurasi estetika yang coba ditiru jutaan orang, dan evolusi gayanya yang berkelanjutan selalu menarik perhatian penggemar dan kritikus mode.

Kim menerima Fashion Award itu dari penerima tahun lalu, Tracee Ellis Ross. Dia mengenakan jumpsuit hitam ketat, sarung tangan dan kacamata hitam.

"Untuk menerima penghargaan dari ikon mode itu sendiri, saya merasa sangat terhormat. Terima kasih,” kata dia, dikutip People, Selasa.

Dalam pidatonya, dia juga mengucapkan terima kasih kepada mantannya, Kanye West, karena telah memperkenalkan dia pada dunia mode.

“Untuk Kanye,” kata dia. “Saya jatuh cinta pada fashion dan saya sangat terinspirasi oleh begitu banyak orang, tetapi sekali lagi, ini seperti mimpi, saya bangun dan memakai pakaian luar biasa ini lalu mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Saya sangat tersanjung,” kata dia.

Kim telah membawa selera gayanya dengan meluncurkan merek shape wear Skims pada 2019. Perusahaan ini baru-baru ini bernilai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp14,3 triliun, bersama merek kecantikannya KKW Beauty dan KKW Fragrance yang dia mulai pada 2017.

"Selama hampir dua dekade, evolusi gaya Kim Kardashian West telah memengaruhi tren di tingkat global dan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam industri mode," kata Jen Neal, Wakil Presiden Eksekutif NBC Universal Entertainment Television and Streaming, dalam sebuah pernyataan saat mengumumkan penghargaan Fashion Icon untuk Kim Kardashian West.

Ibu empat anak itu memulai tren baru dan menavigasi fase gaya baru, seperti penampilan terbarunya dalam kolaborasi dengan Balenciaga di karpet merah Met Gala 2021. Seluruh tubuhnya tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, memperlihatkan kuncir kudanya yang panjang.

Sebuah sumber mengatakan kepada People bahwa pada saat itu Kim dapat saran dari Kanye dalam hal pilihan pakaiannya. Kanye-lah yang memperkenalkan Kim ke Demna (Gvasalia, direktur kreatif Balenciaga).

Kanye juga mendukung Kim Kardashian untuk pendekatan barunya dalam berpakaian. "Penampilan Kim ini seperti subkultur dan pernyataan mode baru," tambah sumber tersebut. "Tidak ada logo, tidak ada wajah, tapi semua orang tahu itu dia. Kanye memberinya keberanian untuk mendorong kreativitas dan imajinasi orang melalui seni. Ini adalah kepercayaan diri tertinggi."

