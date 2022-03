Hari Perempuan Internasional, Cynthia Lamusu Ajak Perempuan Belajar Berani

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Cynthia Lamusu menyampaikan pesan khusus untuk para perempuan di Hari Perempuan Internasional yang diperingati hari ini, 8 Maret 2022. Dia mengingatkan agar perempuan meunjukkan sikap berani dan percaya diri menunjukkan kekuatannya sendiri.

Cynthia Lamusu mengunggah foto dirinya mengenakan busana sequin dan anting panjang berkilauan sambil menatap tajam ke arah kamera. Tampilan makeup-nya terlihat bold dengan sentuhan lipstik merah cerah dan smokey eye. “Jutek,” tulisnya membuka keterangan unggahannya di Instagram.

Istri aktor Surya Saputra itu menambahkan dengan menajak para perempuan mulai belajar punya sikap berani. "Hari ini, di hari spesial buat perempuan sedunia,

Yuuk.. kita sebagai Perempuan mulai belajar punya SIKAP BERANI. Berani bersikap atas Ketidaknyamanan yang kita terima dari orang lain. Berani bersikap untuk mengambil solusi dari sebuah masalah yang lama membelenggu kita, Berani bersikap untuk memperjuangkan hak hak kita sebagai perempuan,” tulisnya. “Karena TIDAK ADA BATASAN UNTUK APA YANG DAPAT DI LAKUKAN PEREMPUAN.”

Cynthia juga mengingatkan untuk berhenti menindas perempuan, terutama yang dilakukan sesama perempuan. Menurutnya, sesama perempuan harus saling mendukung sama lain. “Perempuan harusnya bisa support sesama perempuan, bukan nya malah saling menjatuhkan,” lanjut ibu dua anak ini.

Tak hanya itu, dia juga mengingatkan perempuan memiliki kekuatannya sendiri, meski memiliki sistem pendukung yang menjadi kepercayaan diri sendiri. Dengan kekuatan itu setiao perempuan mampu meraih kesuksesannya sendiri. “Karena.. setiap perempuan itu spesial. Perempuan adalah inspirasi bagi setiap orang. Karena di balik Perempuan sukses, dia berada di belakang dirinya sendiri,” tambah wanita yang baru saja meluncurkan single terbaru-nya berjudul Let’s Move It.

Di akhir unggahannya, di Momen hari Perempuan Internasional Cynthia mengajak perempuan untuk berani bertindak dan bergerak maju. "Untuk semua perempuan luar biasa di mana pun berada. Selamat Hari Perempuan Sedunia, "It's Start with You.. No one else, Can Make it Happen , Can make it Move, This is your time.. Let's MOVE IT!" tulisnya

