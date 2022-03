Karya Desainer Indonesia Heeji dan Traffic Tribes Fashion Show di Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Dua koleksi asal Indonesia bertajuk “Heeji” dan

“Traffic Tribes” sukses menarik perhatian publik Paris yang hadir di acara

“Gekraf Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022” pada Minggu 6 Maret 2022. Gekrafs Paris Fashion Show during at Paris Fashion Week 2022 adalah acara yang diadakan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs). Acara ini berlangsung di kawasan komersial, 51 rue Turenne Paris pada 6–16 Maret 2022, bersamaan dengan pelaksanaan Paris Fashon Week 2022.

Fashion show yang digelar di The Westin Paris - Vendôme ini menghadirkan dua koleksi hasil kolaborasi clothing brand lokal yang berasal dari Bandung 3Second X Danjyo Hiyoji dan Greenlight X Ican Harem.

Dengan kesamaan energi antara 2 brand, 3Second X Danjyo Hiyoji menampilkan

“Heeji” yang terinspirasi dari berbagai macam budaya Jawa Barat mulai dari upacara Seren Taun atau selebrasi panen padi khas Sunda hingga alat musik seperti angklung dan karinding yang dikemas dengan gaya modern. Ada 7 koleksi pakaian pria dan 3 koleksi pakaian wanita yang dipamerkan. Warna-warna seperti hijau, krem, biru dan marun terlihat mendominasi koleksi yang ditampilkan dari koleksi kolaborasi ini.

Selain itu, hal-hal ikonik khas Jawa Barat lain serta beberapa detail bordir dan payet juga bisa ditemui pada koleksi yang mengemas tradisi dalam balutan kemajuan jaman ini.

Koleksi 3Second X Danjyo Hiyoji “Heeji” di Paris Fashion Week 2022. (dok. 3Second)

Dana Maulana, co-founder Danjyo Hiyoji mengungkapkan kegembiraannya setelah fashion show berakhir, “Sambutan yang diberikan pada koleksi “Heeji” ini benar-benar positif dan di luar ekspektasi. Secara pribadi saya puas sekali, dibuka dari awal dengan video yang memperlihatkan Indonesia dan Jawa Barat yang digarap serius, sampai ke shownya. Beberapa model bahkan langsung ingin memiliki koleksi ini, yang sayangnya belum bisa wujudkan," ujarnya, dalam keterangan persnya. Kolaborasi Danjyo Hiyoji dengan 3Second ini saling mengisi karena materi yang dimiliki 3second sangat bagus dan sangat menguasai industrinya. Ke depannya, kami akan membicarakan kerja sama lebih lanjut.”

Koleksi Greenlight x Ican Harem “Traffic Tribes” di Paris Fashion Week 2022. (dok. 3Second)

Sementara koleksi Greenlight x Ican Harem menampilkan koleksi “Traffic Tribes” yang menangkap budaya urban Indonesia. Di fashion show Paris ini, pemandangan unik yang terjadi di jalanan kota-kota urban di Indonesia, seperti pemandangan pedagang asongan dan pengamen dimasukkan dalam 10 koleksi desain busana uniseks yang ditampilkan. Selain lini koleksi pakaian yang dipersiapkan, Ican Harem

yang juga musisi, menyiapkan sendiri musik yang diselipkan sound-sound kebisingan jalanan seperti suara klakson mobil, sinyal kereta api lewat sebagai musik yang mengiringi lini koleksinya. Ini membuat tema koleksi “Traffic Tribes”

yang dipamerkan berupa jacket, blazer, hoodie, celana panjang, kulot dengan

aksesori bucket hat besar sangat menyatu saat ditampilkan pada fashion show ini.

“Publik di sini sangat mengapresiasi koleksi “Traffic Tribes” yang dipamerkan. Namun pada intinya, ini adalah cara kita menyampaikan informasi ke dunia fashion Internasional tentang Indonesia. Kalau biasanya kita selalu mendapatkan informasi dari luar ke dalam negeri, kini dibalik. Kita bisa memberikan statement dan mereka bisa menangkap budaya urban kita," ujar Ican Harem saat dihubungi usai fashion show. "Beberapa media luar negeri bahkan menyampaikan apresiasinya secara langsung dan ada beberapa undangan untuk ikut di fashion event lainnya, salah satunya di Swiss."

(ki-ka) Anya Geraldine, Keanu Agl, Tyna Dwijayanti, Canti Tachril dan Adipati Dolken di Gekraf Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022” pada Minggu 6 Maret 2022. (dok. 3Second)

Selama kurang lebih 2 jam, fashion show yang dihadiri oleh sekitar 350 undangan

yang memiliki minat tinggi pada fashion Indonesia ini berhasil mengunci

mereka tetap berada di tempat duduk masing-masing. Beberapa selebriti dan influencer yang turut hadir dalam fashion show itu antara lain adalah, Ariel Noah dan putrinya Aleia, Anya Geraldine, Tyna Dwijayanti, Adipati Tolken dan Canti Tachril, Reaza Arap serta Keanu Agl.

Catatan Redaksi:

Judul artikel ini telah diubah pada Selasa, 8 Maret 2022 pukul 10.00 WIB dan terdapat penjelasan untuk membedakan antara Paris Fahion Week 2022 dengan Paris Fashion Show. Kami mohon maaf.