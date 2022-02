Misi Felicya Angelista Bawa Scarlett ke Paris Fashion Week 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Scarlett, merek kecantikan lokal terpilih menjadi official beauty partner Gekrafs Fashion Show selama Paris Fashion Week 2022. Pendiri Scarlett, Felicya Angelista menjelaskan misi yang akan dibawanya dalam kesempatan ini serta berbagai persiapan serta kegiatan yang akan dilakukan di sana.

Felicya Angelista mendirikan Scarlett sejak tahun 2017. Berawal dari kegemarannya merawat kulit, dia melihat peluang bisnis dengan membuat merek sendiri. “Aku suka banget skincare, banyak banget yang nanya sama aku gimana caranya kulitnya cerah, glowing kelihatan sehat, sedangkan kulit kan bukan cuma muka aja ya kaan, kulit badan juga harus dirawat,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Revealt The Beauty of Scarlett to The World, Rabu 23 Februari 2022.

Sebab itu produk pertama Scarlett yang diluncurkannya adalah sabun dan lotion. “Dari situ aku melihat ada peluang bisnis gitu loh, orang tanya skincare yang aku pake, lalu kenapa aku enggak bikin skincare sendiri,” tambahnya. Produk Scarlett pun berkembang dengan beragam rangkaian perawatan kulit tubuh dan wajah dari kepala sampai kaki.

Felicya mengaku bangga mereknya mendapat kesempatan besar menjadi official beauty partner Gekrafs Fashion Show di Paris Fashion Week 2022. Pencapaian ini salah satu mimpinya yang menjadi kenyataan membawa mereknya mendunia. “Scarlett memang ingin mendukung desainer lokal bisa berlaga di Paris Fashion Week, untuk mendapat kesempatan ini Puji Tuhan, ini adalah satu mimpi aku yang jadi kenyataan, aku ingin membawa Scarlett keliling dunia salah satunya diperkenalkan lewat Paris kepada dunia,” tambah ibu satu anak ini.

(kiri) Felicya Angelista pendiri merek kecantikan lokal, Scarlett, dan Rossa saat jumpa pers secara virtual tentang terpilihnya Scarlett menjadi official beauty partners Gerkrafs Fashion Show di Paris Fashion Week 2022, Rabu 23 Februari 2022. (Tangkapan layar Zoom)

Selama di Paris Fashion Week, Felicya menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah kolaborasi fashion dan skincare, meluncurkan produk terbaru Scarlett, serta membuka pop-up store. Scarlett juga mengajak beberapa tokoh inspirasi, sahabat Scarlett yang memenangkan tantangan khusus, serta star ambassador terbarunya, Rossa. Sebelum keberangkatannya awal Maret nanti, istri pesinetron Hito Caesar ini juga mempersiapkan mental dan kesehatannya dengan baik.

Meski belum fokus untuk go international, Feliyca berharap melalui Reveal The Beauty of Scarlett to The World di Paris Fashion Week bisa bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. “Buat semua sahabat Scarlett mohon doanya supaya Scarlett bisa mengharumkan nama Indoneisa,” ujarnya. “Kita memiliki tagline ‘reveal your own beaut, Scarlett percaya setiap orang memiliki kecantikan dan keunikan sendiri, dan harus percaya diri.”

Ke depannya, Felicya Angelista tetap ingin membawa nama Indonesa lebih dikenal lewat skincare. “Skincare ini enggak bisa dipandang sebelah mata, karena kualitas skincare Indonesia khusnya, Scarlett bersaing banget sama skincare global,” ujarnya.

