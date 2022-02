Punya Kulit Sensitif Ini Cara Rossa Memilih Produk Skincare

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa memiliki kriteria khusus memilih produk perawatan kulit atau skincare. Dia mengatakan saat memilih skincare yang terpenting adalah investasi untuk kulit. Terlebih penyanyi berusia 43 tahun itu memiliki jenis kulit sensitif.

"Buat aku skincare bukan secepat apa mengubah kulit kita tapi bagaimana menjaga kulit kita, memang seperti investasi buat aku, kaya memberi vitamin ke kulit muka," ujar star ambassador Scarlett, dalam jumpa pers virtual Reveal The Beauty of Scarlett to The World, Rabu 23 Februari 2022.

Rossa menambahkan dia lebih menyukai hasil skincare yang membuat kulitnya terlihat sehat dan kenyal. "Bukan yang sekarang di pakai besok langsung putih enggak gitu, aku lebih suka yang kulitnya jadi kenyal, cerah," tambahnya. "Aku cukup sensitif (kulitnya), mudah berbekas kalau enggak cocok mukanya jadi kusam, jerawatan lumayan sensitif tapi si Scarlett Alhamdulillah baik-baik saja di kulit aku."

Ibu satu anak ini juga membagikan rutinitas rangkaian skincare yang digunakan. Untuk rutinitas perawatan kulit malam hari dia memulainya dengan membersihkan wajah. Jika menggunakan makeup yang berat dia membersihkannya dulu dengan pembersih khusus. "Kalo aku mulai dengan cuci muka, pake sabun cuci muka Scarlett, kalau malam pakai serum sama night cream, se-simple itu," jelasnya.

Rutinitas perawatan kulit pagi hari tak jauh berbeda. Dia mengawalinya dengan membersihkan wajah, serum lalu day cream. Tak hanya itu, dia mengkombinasikan serum yang digunakan. "Aku pakai brightening sama glowtening. Jadi biasanya aku combine, seminggu glowtening-nya dua kali, kadang-kadang brightening," ujar Rossa yang juga rutin menggunakan masker wajah.

Menurut Rossa produk kecantikan lokal saat ini sedang digemari di tengah banyaknya produk kecantikan dari luar negeri. Masa pandemi juga membuat banyak orang mencari alternatif produk skincare lokal. "Sekarang lagi happening-nya, sesenang itu, karena pas pandemi orang jadi lebih kreatif, mencari produk-porduk yang mudah untuk kita, akhirnya malahan jadi coba produk lokal, akhirnya jadi tahu produk lokal sebagus itu," tambahnya. "Menurut aku sekarang lagi jaya-jayanya produk Indonesia, penggunanya juga merasa percaya diri dengan kualitas produk lokal."

Sebagai star ambassador, Rossa, turut membawa misi Reveal The Beauty of Scarlett to The World di Paris Fashion Week awal Maret 2022 mendatang. Dia mengaku bangga menjadi bagian dari merek lokal milik Felicya Angelista ini. “Ini hebat banget brand lokal yang yang sepak terjangnya terjang terus," ujarnya menambahkan kolaborasinya dengan Scarlett. "Banyak banget kegiatan bersama Scarlett di sana, ada pemotretan juga, mungkin ada kolaborasi dengan star ambassador lain, setelah ini juga ada project besar dengan Scarlett."

Baca juga: 4 Inspirasi OOTD Liburan ala Rossa di New York

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.