4 Inspirasi OOTD Liburan ala Rossa di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun, semangat liburan semakin terasa. Terlebih setelah beberapa negara telah membuka border pariwisata untuk negara lain, termasuk Indonesia. Penyanyi Rossa belum lama ini mengunjungi kota New York atau yang biasa disebut The Big Apple.

Selama di sana, Rossa menghabiskan waktu liburannya mengunjungi tempat-tempat ikonik di kota New York sambil membagikan gaya Outfit of The Day atau OOTD dalam balutan busana koleksi Kate Spade New York. Berikut ini padu padan busana Rossa, dari berjalan-jalan di tengah kota, hingga mengunjungi museum, seperti dilansir dari keterangan pers Kate Spade Nwe York.

1. Kasual saat jalan-jalan keliling kota

Salah satu kegiatan wisata paling menyenangkan di kota New York adalah menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan mengitari kota yang tak pernah tidur ini. Gedung-gedung tua bersejarah, hiruk pikuk warga New York, hingga city lights yang menghiasi kota di malam hari menjadi sensasi tersendiri yang tak akan dapat dilupakan ketika berlibur di kota New York. Sebab itu, Rossa memilih busana yang kasual dan nyaman untuk dikenakan sepanjang hari. Perpaduan all black outfit dengan blazer aksen kotak-kotak berwarna merah dari Kate Spade New York menjadikan penampilan Rossa berbeda dan terlihat lebih fun.

2. Feminin untuk date night on rooftop

Memasuki malam hari, Rossa memutuskan untuk kembali menikmati keindahan kota New York dari ketinggian. Kali ini, Rossa tampil feminin dengan dress dari Kate Spade New York dengan motif buah apel yang cocok digunakan di the big apple. Karena cuaca malam hari kota New York cukup dingin, Rossa memadukan dress dengan turtle neck dan legging berwarna hitam dan sepatu boots senada. Padu padan ini bisa juga dijadikan opsi bagi para hijabers yang ingin tampil chic dengan mini dress namun tetap tampil tertutup.

3. Chic saat mengunjungi museum

Selain berjalan-jalan mengelilingi kota, museum hoping juga menjadi salah satu tourist attraction di kota New York. Kali ini, tentu saja Rossa mengunjungi Museum of Modern Art. Sambil mengagumi berbagai karya seni yang ada di sana, Rossa mengenakan busana chic dan kasual dengan perpaduan blouse lengan panjang dengan rok midi motif plaid berwarna merah dari Kate Spade New York yang dipadukan dengan boots berwarna hitam yang membuat Rossa terlihat seperti a true New Yorker!

4. Pose wajib di Times Square New York

Kurang lengkap rasanya jika liburan ke kota New York tanpa mengunjungi Times Square. Salah satu spot turis paling ramai ini juga menjadi tujuan Rossa saat mengunjungi kota New York. Kali ini, Rossa tampil santai dengan perpaduan turtle neck dan celana jeans yang dipadukan dengan knit cardigan dari Kate Spade New York.

