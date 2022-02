Sharon Stone Belajar Banyak Hal dari Pakaian Putih Ikonik di Basic Instinct

TEMPO.CO, Jakarta - Sharon Stone tidak berencana mengekspos dirinya saat menyilangkan kakinya di film Basic Instinct tahun 1992, tetapi momen kontroversial pada akhirnya akan menentukan karirnya. Lebih dari dua dekade kemudian, aktris itu merangkul adegan itu dan pakaian putih ikonik yang menyertainya, mengungkapkan dalam sebuah wawancara baru dengan InStyle bahwa dia sebenarnya yang memilih gaun itu — dan dia masih memilikinya sampai sekarang.

“Perancang kostum, Ellen Mirojnick, membawa saya ke Rodeo Drive dan berkata, 'Anda dapat memilih satu hal yang Anda inginkan untuk karakter Anda,'” kenang Stone. Perannya sebagai Catherine Tramell menunjukkan ketenangan, kekayaan, dan perawakan, jadi dia harus mewujudkannya. Itu sebabnya, untuk adegan ruang interogasi bersejarah, dia memilih tampilan monokromatik yang kuat.

“Kami memutuskan untuk memilih serba putih karena karakter saya memiliki getaran yang sangat Hitchcockian,” kenangnya. “Tapi Ellen mendesain gaun itu agar aku bisa duduk seperti laki-laki jika dia diinterogasi. Itu memberi saya kemampuan untuk menggerakkan tangan dan kaki saya, mengambil ruang, dan mengontrol ruangan yang penuh dengan pria.”

Getaran itu bekerja sangat baik untuk Stone, sampai produksi menyuruhnya melepas pakaian dalamnya. “Dia bilang putih itu memantulkan cahaya. Jadi saya lakukan. Dan sinematografer mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak bisa melihat apa-apa,” katanya. “Pada masa itu, monitor jauh lebih canggih daripada sekarang, jadi bahkan ketika mereka memutarnya untuk saya, saya tidak melihat masalah apa pun.”

Seperti yang kita semua tahu, ketika dia menyilangkan kakinya di tempat kejadian, Anda pasti bisa melihat semuanya. Dan Stone baru mengetahuinya ketika dia menonton film Basic Instinct untuk pertama kalinya. Untuk alasan yang jelas, dia tersinggung, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk membiarkan adegan itu tetap ada.

“Saya berpikir dan berpikir dan saya memilih untuk membiarkan adegan ini dalam film. Mengapa? Karena itu benar untuk film dan karakternya; dan karena, bagaimanapun juga, saya melakukannya,” tulisnya dalam memoarnya, The Beauty of Living Twice, per People.

Aktris itu mengatakan kepada InStyle bahwa pakaian itu masih tergantung di lemarinya, tidak tersentuh sejak meninggalkan lokasi syuting, seperti sebuah karya seni atau kapsul waktu yang sangat keren. Dan meskipun awalnya menyebabkan kesedihannya, dia belajar banyak dari pakaian dan pengalaman yang dilihatnya.

“Ketika saya melihatnya sekarang, saya tidak bisa tidak memikirkan berapa banyak yang saya pelajari dalam proses pembuatan film ini,” renung Sharon Stone. “Saya belajar bahwa saya bisa menahan tekanan. Karena itu banyak tekanan untuk menjadi orang di film itu pada waktu itu. Saya belajar betapa menakutkannya bukan hanya bagi pria tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan untuk melihat seorang wanita mengakses dan memiliki kekuatannya. Saya belajar bagaimana memiliki kekuatan. Saya belajar bagaimana berbicara untuk diri saya sendiri. Dan ya, saya belajar bahwa saya terlihat sangat bagus dengan pakaian putih.”

