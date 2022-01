6 Rahasia Kecantikan Sharon Stone di Usia 63 Tahun Fokus Merawat Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Sharon Stone meraih popularitas berkat perannya dengan Michael Douglas dalam film Basic Instinct pada tahun 1992. i wanita berusia 63 tahun itu telah sepenuhnya merangkul proses penuaan, hingga ke setiap garis terakhir dan kerutan di wajahnya.

“Gagasan bahwa menjadi muda adalah satu-satunya hal yang cantik atau menarik tidaklah benar,” kata Stone kepada Shape pada pemotretan sampul terakhirnya untuk majalah tersebut. “Saya tidak ingin menjadi cantik di segala usia.”

Selain itu, sulit bagi Sharon untuk menghilangkan bagian "kecantikan" dari moniker itu karena dia terus mempesona dengan potongan pixie khasnya, senyum lebar, dan bentuk tubuhya berkat Pilates; itu semua bagian dari alasan dia dipilih, pada usia 47, sebagai wajah Dior. Perspektifnya tentang segala hal, termasuk penampilannya, berubah meskipun setelah menderita pendarahan otak dan stroke yang hampir merenggut nyawanya pada tahun 2001.

Bagi sang bintang, kecantikan bukan lagi tentang mengejar standar yang tidak realistis tetapi tentang menikmati manfaat dari merawat kulit dan diri sendiri dengan baik. Menurutnya, itulah hal terseksi yang bisa Anda lakukan di usia berapa pun. Jika Anda ingin mengikuti jejak Sharon untuk mendapatkan kilau cantiknya, berikut ini adalah aturan perawatan kulit dan rambut yang dia patuhi, seperti dilansir dari laman Women's Health.

Rahasia kecantikan Sharon Stone

1. Menyukai produk kecantikan jadul dan murah agar tetap terhidrasi

Pelembap telah menjadi bagian besar dari rutinitas kecantikan Sharon Stone sejak lama, dan meskipun dia telah menambahkan produk all-star baru ke jajarannya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyimpang terlalu jauh dari yang dia coba.

2. Mencuci rambutnya sekali atau dua kali seminggu

Meskipun dia sebagian besar meninggalkan ekstensi rambut di masa lalu dan bahkan memotong rambut sendiri sebelum pandemi, ciri khas rambutnya yang pendek benar-benar bermanfaat dari praktiknya mengganti produk rambutnya - dan memberikan helainya istirahat yang konsisten ketika datang ke pembersihan. "Saya pikir penting untuk mengganti sampo dan kondisioner Anda," katanya kepada Harper's Bazaar. “Saya menyimpan setidaknya empat merek berbeda di kamar mandi. Saat ini, saya suka John Frieda dan PureOlogy. Tapi saya tidak mencuci rambut saya setiap hari, hanya setiap tiga sampai empat hari.”

3. Makeup-nya cocok dengan suasana hatinya — dan aktivitasnya hari itu

Bintang itu tidak hanya memiliki banyak sampo, tapi juga tiga foundation yang masing-masing disesuaikan dengan apakah itu hari syuting atau tidak. “Saya menggunakan alas bedak yang berbeda tergantung pada harinya,” katanya kepada The New York Times pada 2018. “Saya suka Chantecaille Future Skin, tetapi sehari-hari saya yang biasa adalah IT Cosmetics CC+ Cream, yang seperti pelembab yang diwarnai dengan tabir surya. Saya juga memiliki kulit yang sangat berjerawat. Untuk penampilan, saya mungkin menggunakan foundation Koh Gen Do. Ini hanya produk yang fantastis."

4. Scrub adalah kunci dari praktik perawatan dirinya yang sederhana

Anda tidak akan menemukan bintang sederhana ini melakukan rutinitas kecantikan pagi atau malam hari yang terlalu rumit. Satu hal yang dia yakini untuk dilakukan? Scrubbing untuk mengelupas. “Saya sangat Skandinavia karena menurut saya penting untuk menggosok kulit Anda,” katanya kepada Allure. "Saya bukan orang yang percaya pada banyak langkah berbeda - cukup bersihkan wajah Anda dengan air panas dan scrub." Ketika berbicara tentang pembersihan, terkadang kurang benar lebih penting, semua hal dipertimbangkan.

5. Meningkatkan perawatan kulitnya saat bepergian

Ketika Sharon Stone memiliki penerbangan jarak jauh, baik untuk bekerja atau bermain, dia meningkatkan permainan kecantikannya dengan masker di bawah mata dan sekumpulan campuran minyak esensial. Dia tahu mengimbangi udara kering dengan satu atau dua produk pelembab dapat membuat semua perbedaan di sisi lain.

6. Tidak menghakimi tentang prosedur kosmetik

Hal-hal seperti Botox, suntikan, dan prosedur kosmetik lainnya mungkin tidak cocok untuk bintang ini, tetapi itu tidak berarti dia menghakimi siapa pun yang memilih untuk menjalani operasi dengan pisau atau jarum karena alasan apa pun. “Jika Anda ingin menjalani operasi plastik atau operasi kosmetik, jalani saja; silakan dan miliki,” kata Stone kepada Harper's Bazaar. "Tapi jika kamu tidak ingin memilikinya, jangan memilikinya."

Namun setelah Sharon Stone mencoba filler bibir yang katanya membuatnya tampak "seperti ikan trout" pada tahun 2004, dia bersumpah untuk tidak melakukan prosedur sejak itu. Dia percaya kecantikan ada di mata yang melihatnya, dan setiap orang berhak melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri.

