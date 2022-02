H.E.R Jadi Duta Global L'Oreal Paris Menginspirasi Lewat Musik

TEMPO.CO, Jakarta - H.E.R terpilih menjadi duta global terbaru L’Oreal Paris. Sesuai dengan akronim dari namanya, H.E.R, adalah Having Everything Revealed atau menjadikan semuanya terungkap. Dia sempat menutupi identitasnya untuk membiarkan karyanya berbicara sendiri, hari ini dia telah menjadi sorotan dan terus menginspirasi orang lain dengan karya seninya yang indah.

Melalui lagu-lagunya, ia membagikan kenyataan akan hal-hal pribadi seperti mengatasi keraguan diri, ia juga angkat bicara melawan isu-isu yang lebih dalam seperti rasisme dan ketidakadilan. Suaranya telah terhubung dengan Gen Z di seluruh dunia. “Musik saya adalah apa yang ada di dalam saya. Saya akan terus menulis tentang apa yang penting bagi hati saya, dan untuk penggemar saya” katanya, dalam keterangan pers yang diterima Tempo.

Global Brand President L’Oreal Paris, Delphine Viguier-Hovasse, mengatakan, H.E.R salah satu sosok generasi muda yang menginspirasi seluruh generasi. “Berbicara tentang inspirasi, H.E.R. adalah salah satu superstar baru di dunia musik, dan dia baru berusia 24 tahun! Kami senang menyambut salah satu suara muda Gen Z yang paling bergema di L’Oréal Paris. Bakat dan kepercayaan dirinya membuat ia menjadi spokeperson L’Oréal Paris yang menginspirasi, berbicara tidak hanya kepada perempuan muda, tetapi juga kepada semua perempuan, untuk percaya diri pada kekuatan nilai mereka,” ujar Delphine Viguier-Hovasse.

Penyanyai H.E.R terpilih sebagai Global Ambassador terbaru L'Oreal Paris. (dok. L'Oreal Paris)

H.E.R sangat bersemangat dengan peran barunya bersama L’Oreal Paris. Dia bertekad menyuarakan keberagaman dan kecantikan untuk setiap perempuan. “Ketika saya menggunakan suara saya, saya harus berdiri 100 persen dengan apa yang saya wakili. Untuk itu, saya sangat senang bergabung dengan L’Oréal Paris, dan untuk menambahkan suara saya ke persaudaraan ini yang mewakili keberagaman akan kecantikan di planet ini, dengan pesan untuk setiap perempuan untuk mengetahui nilainya jauh di lubuk hati mereka,” ujarnya H.E.R.

Pemilik nama Gabriella Wilson itu mengawali kariernya sejak remaja ketika ia pertama kali meluncurkan debut extended play record-nya di tahun 2016. Lima tahun kemudian, pada tahun 2021 “Back of My Mind” dipuji karena pendekatan barunya dalam musik R&B dan akan kejujuran dalam liriknya. “Inilah aku. Ini seperti apa adanya,” ungkapnya.

Penyanyai H.E.R terpilih sebagai Global Ambassador terbaru L'Oreal Paris. (dok. L'Oreal Paris)

Dari artis yang tidak dikenal, hari ini H.E.R. merayakan identitasnya yang telah diakui oleh dunia internasional. “Ladies and gentlemen... H.E.R.” saat perkenalannya oleh Adele di sebuah acara, telah menjadi sebuah meme TikTok, dimana perempuan di seluruh dunia terinspirasi untuk membuat lebih dari 539 ribu video menampilkan transformasi kibasan rambut mereka kepada dunia. Video-video tersebut ditonton lebih dari 28 juta kali, membawa pesan inklusivitas bahwa “her” atau “dia” bisa untuk

siapa saja. Memiliki citra dan cintai rambutmu apa adanya adalah sebuah pesan yang dibawa oleh H.E.R. tentang dirinya untuk para penggemar.

Penyanyi dan penulis lagu berusia 24 itu, baru-baru ini menerima delapan nominasi dalam Grammy Awards 2022. Di antara artis-artis yang paling banyak kedua menerima nominasi pada perhelatan musik terbesar ke-64 ini, albumnya “Back of My Mind” sedang digadang-gadang memperebutkan juara Album of The Year, sementara sekali lagi lagunya dinominasikan untuk Song of The Year, yakni “Fight for You.”

H.E.R. juga menggunakan platformnya untuk mengadvokasi komunitas kulit hitam dan Filipina dari mana ia berasal. Dia ikut menulis sebuah lagu sebagai bentuk protes pada 2021, “I Can’t Breathe” saat Gerakan Black Lives, lagu ini memenangkan Grammy ke-63, dimana ia juga memenangkan lagu R&B terbaik melalui “Better than I imagined”. Beberapa bulan kemudian, ia memenangkan Oscar untuk Best Original Song untuk “Fight for You” yang ditulis untuk film Judas and the Black Messiah

tahun 2021.

