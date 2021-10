Fashion dan Makeup Edgy Helen Mirren di L'Oreal Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Helen Mirren kembali tampil di runaway fashion show untuk L'Oréal Paris Fashion Week, Minggu 3 Oktober 2021. Aktris berusia 76 tahun itu tampil bergaya edgy, mengenakan setelan hitam dan high heels platform.

Bagian yang paling menonjol dari tampilannya adalah gaya makeup-nya yang terlihat edgy dengan eyeshadow hitam dramatis dan eyeliner grafis. Gaya rambutnya ditata ramping dan menyapu ke belakang.

Pertunjukan yang semarak ini terbuka untuk umum dan diadakan di seberang Menara Eiffel di alun-alun Parvis des Droits de l'Homme Paris, tempat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pertama kali diadopsi pada tahun 1948.

Presiden merek global L'Oréal Paris Delphine Viguier-Hovasse sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 'Le Defile' tahun ini akan menjadi platform yang luar biasa untuk pemberdayaan perempuan, menyampaikan pesan yang kuat tentang harga diri dan mengganggu konvensi pertunjukan fashion show yang khas oleh mengajak masyarakat untuk bergabung dalam program Stand Up Against Street Harassment.

Helen Mirren di L'Oreal Paris Fashion Week. Instagram.com/@lorealparis

"Merayakan visi feminin dan feminis kami, pertunjukan ini akan menjadi seruan bagi semua wanita (dan juga pria) yang memiliki keyakinan ini," ujar Delphine Viguier-Hovasse. "Saya bangga menyatukan keluarga global juru bicara inspirasional kami dalam merayakan nilai-nilai ini."

Helen Miren bergabung dengan duta merek lain termasuk Camila Cabello, Katherine Langford, dan Amber Heard — menarik perhatian pada inisiatif Stand Up Against Street Harassment perusahaan. Ini juga menandai ulang tahun ke-50 dari tagline ikonik L'Oréal Paris "Because you're worth it".

Mirren tampak tak kenal takut di runaway fashion show luar ruangan, meskipun hujan. "Saya orang Inggris, saya bisa melakukan ini," kata pemenang Oscar itu kepada ELLE tentang cuaca, seperti dilansir dari laman People.

"Saya akan turun [catwalk] seperti raksasa," tambah Helen Mirren. "Saya suka mereka, karena menyenangkan tiba-tiba menjadi beberapa inci lebih tinggi, terutama ketika Anda dikelilingi oleh semua hal yang cantik ini."

