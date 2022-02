Pangeran William dan Kate Middleton Kesulitan Batasi Anak Main Game dan Nonton

TEMPO.CO, Jakarta - Mengasuh anak bukan pekerjaan mudah, bahkan untuk bangsawan seperti pasangan Pangeran William dan Kate Middleton. Pangeran William baru saja berbagi salah satu perjuangan yang dia dan Kate Middleton hadapi dengan putra tertua mereka, Pangeran George, yang saat ini berusia 8 tahun.

Menurut Entertainment Tonight, reporter kerajaan mengatakan bahwa Duke dan Duchess of Cambridge mengatakan hal paling menantang bagi mereka adalah menerapkan batasan waktu layar atau screen time dalam rumah tangga mereka. Dia dan Kate berusaha membatasi waktu bermain game Pangeran George. "Mereka terpesona oleh itu (teknologi)," kata Pangeran William tentang anak-anak dan teknologi, saat tur ke markas British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), dikutip dari Instyle, Selasa, 1 Februari 2022. Pangeran William adalah sebagai presiden organisasi itu.

Dia menambahkan bahwa Putri Charlotte, 6, dan Pangeran Louis 3 terlalu kecil saat ini untuk bermain game, jadi mereka belum sering memainkannya. Tapi mereka juga menghadapi masalah dengan waktu layar karena suka nonton film.

Setelah memiliki tiga anak, Duke dan Duchess tidak memiliki rencana untuk menambah anggota keluarga mereka. Bulan lalu, pasangan itu melakukan perjalanan ke Lancashire, Inggris, mereka bertemu keluarga di Rumah Sakit Komunitas Clitheroe. Pada satu momen, Kate dengan manis menggendong bayi. Saat itu pangeran William berkomentar sambil bercanda, "Jangan beri istriku ide lagi!"

Ketika Kate Middleton terlambat untuk mengembalikan bayi itu itu kepada orang tuanya, William menambahkan, "Jangan bawa dia bersamamu."

Meskipun Pangeran William dan Kate mungkin tidak tertarik menambah anak, pasangan ini masih sangat menyukai anak-anak. Penampilan publik pertama mereka pada 2022 termasuk kunjungan ke Foundling Museum, sebuah penghargaan untuk badan amal anak-anak pertama di Inggris, Rumah Sakit Foundling.

