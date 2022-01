Rayakan Tahun Baru 2022 Kate Middleton dan Pangeran William Bagi Momen Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Cambridge merayakan Tahun Baru 2022 dengan pandangan yang langka dan intim tentang hubungan mereka. Untuk menandai Malam Tahun Baru, Kate Middleton dan Pangeran William yang menampilkan pasangan itu duduk bersantai di belakang limusin.

Melansir laman Harper's Bazaar, foto yang menampilkan Duchess of Cambridge dan suaminya tersenyum sumringah ke kamera dan berpegangan tangan itu berasal dari awal musim gugur ini di pemutaran perdana film James Bond terbaru di Inggris pada September, No Time to Die. Saat kesempatan itu, Kate mengenakan gaun jubah berpayet emas yang cantik, rancangan Jenny Packham, yang mencakup overlay yang dihias dan gerah serta sepatu pumps nude klasik dari Aquazzura dan anting-anting emas yang serasi.

"Selamat Tahun Baru untuk semuanya!," tulis pasangan kerajaan itu dalam keterangan unggahan foto yang diabadikan fotografer Alex Bramall di Instagram.

Kolom komentar unggahan itu dibanjiri komentar dan ucapan Selamat Tahun Baru dari para pengikut dan penggemar mereka. "Saya suka malam glamor ini! Anda berdua tampak luar biasa! Selamat Tahun Baru dan semua berkat untuk keluarga Anda dan semua orang yang membaca ini juga," tulis seorang pengguna Instagram.

"Terima kasih telah mencerahkan laman berita kami sepanjang tahun dan memperjuangkan tujuan yang luar biasa. Salam 2022!" tulis yang lainnya.

Kate Middleton dan Pangeran William berbagi foto keluarga terbaru untuk Kartu Natal 2021/Foto: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Sebelumnya, Pangeran William dan Kate Middleton memberi penggemar kerajaan pandangan sekilas tentang kehidupan pribadi mereka musim liburan ini dengan merilis kartu liburan tahunan mereka, yang menampilkan ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, selama perjalanan liburan keluarga ke Yordania. Keluarga Cambridges tampil rapi untuk pemotretan, dengan Kate dan Charlotte memilih gaun semilir dan William dan anak laki-laki memilih kemeja polo dan celana pendek khaki.

Karena lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Inggris dan secara global, keluarga Kate Middleton dan Pangeran William bersama keluarga kerajaan lainnya tidak ikut serta dalam acara tradisi tahunan mereka di Sandringham bersama Ratu Elizabeth II pada Hari Natal. Sebaliknya, keluarga itu diketahui telah mengunjungi Ratu secara pribadi dengan cara yang menjauhkan diri secara sosial untuk liburan.

