Kate Middleton Main Piano di Depan Publik Pertama Kali untuk Acara Natal

Kate Middleton tampil bermain piano untuk pertama kali di depan publik di acara siaran Together at Christmas, Jumat, (24/12) (Instagram/@dukeandduchessofcambridge)

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampil pertama kali bermain piano di depan publik di acara siaran kebaktian Natal "Together at Christmas" pada Jumat, 24 Desember 2021. Dalam pertunjukan yang ditayangkan di televisi Inggris itu, Duchess of Cambridge didampingi penyanyi Tom Walker.

Dalam video yang dibagikan Istana Kensington, Kate terlihat duduk di depan piano duduk di depan piano, mengenakan dress panjang merah dari Catherine Walker.

Menurut sumber kerajaan, ide pertunjukan itu datang dari Duchess of Cambridge sendiri.

Dia belajar piano sejak kanak-kanak dan menghabiskan banyak waktunya bermain musik selama pandemi.

"Musik sangat penting bagi Duchess selama lockdown," kata sumber kerajaan. "Dia juga menyadari cara hebat di mana musik menyatukan orang - terutama selama masa-masa sulit. Karena alasan ini, dia ingin menjadi bagian dari penampilan Tom dengan cara ini."

Saat menghadiri acara Forward Trust Oktober ini, dia bertemu Walker, dan mendengarnya membawakan "Leave a Light On". Lagu itu tentang perjuangan mereka yang mengalami kecanduan.

Dia memintanya untuk bermain di kebaktian lagu Natal karena lagu liburannya "For Those Who Can't Be Here" memiliki kepentingan untuk banyak orang tahun ini.

Beberapa bulan kemudian, produser menciptakan adegan ajaib di Westminster Abbey's Chapter House untuk pertunjukan tersebut, yang direkam sehari sebelum kebaktian 8 Desember. Duo musik baru itu telah berlatih lagu itu bersama-sama sekali di London dan kemudian merekam tuts membuat musisi Skotlandia terkesan. Dia tersenyum bersamanya di akhir pertunjukan dan mengatakan suatu kehormatan bermain bersamanya.

“Tanpa diragukan lagi, itu adalah pengalaman sekali seumur hidup,” kata Walker tentang duetnya dengan Kate Middleton. "Menurut saya dia benar-benar menghancurkan penampilannya; tidak mudah untuk melompat ke belakang piano dengan sekelompok musisi yang belum pernah main bersama sebelumnya dan membuat rekaman langsung ke kamera, tetapi dia berhasil."

