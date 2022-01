Anissa Aziza Girang Pakai Kulkas Pintar: Bisa Telepon, Setel Musik, Atur Menu

TEMPO.CO, Jakarta - Anissa Aziza punya asisten baru di rumah. Bukan asisten rumah tangga melainkan kulkas pintar dengan berbagai fungsi.

Istri Raditya Dika ini mengatakan, seiring bertambahnya anggota keluarga dengan kelahiran Aksara Asa Nasution pada 3 November 2020, maka semakin banyak kebutuhan rumah tangga, khususnya bahan makanan dan minuman yang harus disimpan di kulkas. "Jadi, aku butuh kulkas yang besar," kata Anissa dalam peluncuran Samsung Family Hub di Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Anissa mendapatkan pinjaman kulkas pintar dari seorang temannya. Beberapa fitur kulkas yang amat membantu meringankan tugas di rumah, menurut Anissa, antara lain menuliskan catatan digital yang terhubung ke telepon selular, mengatur menu selama satu bulan, memutar musik dari Spotify, melakukan panggilan telepon, sampai mengetahui isi kulkas lewat ponsel.

"Sejak kecil, aku punya kebiasaan menulis notes atau catatan terus ditempel di pintu kulkas dan terbawa sampai sekarang," kata Anissa. Dengan kulkas pintar ini, dia melanjutkan, tak perlu menempelkan kertas dengan magnet di pintu kulkas karena ada fasilitas memo pada layar lemari es.

Tak hanya sebagai catatan kegiatan anggota keluarga, Anissa juga memanfaatkan notes digital itu untuk menuliskan apa saja yang habis dan perlu dibeli. Catatan tersebut bisa terhubung ke ponselnya dan menjadi rujukan saat belanja. "Kalaupun ingin mengecek isi kulkas saat berada di luar rumah, aku bisa langsung lihat lewat ponsel," ujarnya. "Jadi enggak ada yang ketinggalan belanjaannya."

Kulkas Samsung Family Hub. Dok. Samsung

Anissa juga bisa menelepon orang-orang di rumah lewat tablet yang terpasang pada pintu kulkas itu. Misalkan sedang bekerja di luar rumah, dia bisa menghubungi siapapun yang berada di rumah untuk menghangatkan makanan buat anak-anak, dan sebagainya.

Ketika hendak memasak, menurut Anissa, kulkas ini juga membantu menunjukkan apa saja menu yang akan dibuat beserta resepnya. Dengan munculnya resep pada layar kulkas yang cukup besar, dia tak perlu lagi memegang ponsel di satu tangan dan peralatan masak di tangan lain untuk mengetahui resep suatu masakan.

"Repot memang kalau masak sambil memegang ponsel untuk melihat resep," katanya. Tak jarang ponsel jadi kotor karena terkena minyak, terpercik bumbu, rentan terjatuh karena licin, dan banyak lagi. "Padahal aku ingin semua bersih."

Kulkas Samsung Family Hub. Dok. Samsung

Kebetulan putri sulung Anissa Aziza dan Raditya Dika, Alinea Ava Nasution kerap membantu saat ibunya sedang memasak. Anissa kemudian memutar lagu kesukaan Alea lewat Spotify yang bisa diakses dari tablet di pintu kulkas tadi.

Head of Home Appliances Product Marketing, Samsung Electronics Indonesia, Melvin Rubianto mengatakan, studi PricewaterhouseCoopers bertajuk "Gen Z is Talking, Are You Listening?" menunjukkan, dalam memilih produk teknologi, anak muda khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, mencari sesuatu yang memberikan kenyamanan dengan fitur-fitur intuitif dan mendukung gaya hidup sehat. "Ini kulkas yang tak ubahnya asisten pintar untuk membantu aktivitas sehari-hari," katanya. Kulkas pintar yang digunakan oleh Anissa Aziza itu dibanderol Rp 29,9 juta.

