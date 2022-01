5 Produk Perawatan Kulit yang Lebih Efektif Jika Disimpan dalam Kulkas

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari Anda mungkin pernah melihat influencer di media sosial menyimpan produk perawatan kulit di dalam kulkas khusus. Hal ini tentu membuat penasaran manfaatnya menyimpan produk kecantikan dalam keadaan dingin. Menurut dokter kulit Hadley King, suhu dingin menyempitkan pembuluh darah, yang dapat mengurangi bengkak dan kemerahan, dan meningkatkan sensasi menenangkan dari produk.

Sebagai aturan umum, "semua jenis produk berbasis krim atau gel dapat disimpan di lemari es," kata dokter kulit Marina Peredo. Di sisi lain, hindari menempelkan apa pun yang berbahan dasar minyak di sana. Jenis produk ini akan mengeras, yang keduanya dapat mempengaruhi potensi dan menyebabkan formula terpisah, catatnya.

Berikut adalah lima produk terbaik yang disimpan dalam keadaan dingin

1. Krim mata

Dr. Peredo mengatakan krim mata adalah salah satu produk terbaik untuk menjaga tubuh tetap dingin. Mendinginkan krim mata Anda bisa sangat membantu memerangi mata bengkak, jelasnya. Hampir semua jenis formula bisa masuk ke lemari es (oh, dan penutup mata juga bisa), tetapi jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan efeknya, carilah yang mengandung ujung aplikator rollerball logam, tambah Dr. King. Logam menghantarkan dingin dengan baik, sehingga Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat tersebut, dan gerakan memijat dari bola rol membantu mendorong lebih jauh kelebihan cairan yang menyebabkan bengkak.

2. Face roller

Sekali lagi, konsep serupa berlaku seperti krim mata yang disebutkan di atas — roller dingin akan bekerja lebih baik daripada yang suhu ruangan. Ini adalah cara yang ideal untuk meredakan bengkak seluruh wajah Anda dengan cepat. Dan sementara Dr. Peredo mengatakan Anda tidak boleh menyimpan produk perawatan kulit di dalam freezer, jenis alat ini adalah pengecualian dari aturan itu.

3. Masker yang menenangkan kulit

"Produk perawatan kulit apa pun yang mengklaim dapat menenangkan, mendinginkan, atau anti-inflamasi akan menjadi lebih baik jika disimpan di lemari es," kata Dr. King. Carilah formula berbasis gel yang menenangkan. Ini memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada krim dan secara alami terasa lebih sejuk dan menyegarkan, terutama saat disimpan di lemari es. Intinya, masker yang dingin, berbasis gel, dan menenangkan adalah cara yang pasti untuk menenangkan dan mengatasi kulit yang teriritasi, baik itu setelah seharian terpapar sinar matahari, semacam reaksi, atau hanya kulit yang umumnya stres.

4. Perawatan Arnica Pasca-Injeksi

Berbicara tentang pasca-prosedur, "Anda juga dapat mendinginkan arnica untuk membantu memar pasca-suntikan," kata Dr. Peredo. Ramuan ini sudah dimaksudkan untuk membantu memerangi memar, tetapi ketika dingin Anda mendapatkan lebih banyak lagi manfaat vasokonstriksi yang dapat membantu mengatasi memar dan potensi pembengkakan juga. Itulah mengapa ini adalah pilihan pilihan suntikan pasca-filler (yang cenderung menimbulkan pembengkakan), khususnya.

5. Serum Vitamin C

"Produk perawatan kulit yang mengandung vitamin C juga dapat didinginkan karena membantu bahan tetap stabil untuk waktu yang lebih lama," kata Dr. Peredo. Bahan yang memberikan perlindungan antioksidan plus manfaat mencerahkan kulit dan meningkatkan kolagen, terkenal tidak stabil. Dr King setuju, mencatat bahwa menyimpan produk vitamin C Anda di lemari es dapat membantu memperpanjang umur simpannya. Namun jika Anda melihat adanya perubahan warna, tekstur, atau bau, buanglah, tambahnya. Pastikan serumnya berbahan dasar air, bukan berbasis minyak, menurut catatan peringatan Dr. Peredo sebelumnya. Dan dengan produk vitamin C apa pun, cari kemasan yang gelap dan buram—di mana pun Anda akan menyimpan botolnya—adalah suatu keharusan, karena cahaya juga dapat menonaktifkan bahan tersebut.

