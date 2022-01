Inspirasi Perempuan Alpha Kendall Jenner Jadi Wajah Jenama Perhiasan Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Kendall Jenner dinobatkan sebagai wajah kampanye baru untuk Messika, merek perhiasan yang didirikan oleh Valérie Messika. Dalam foto untuk kampanye, yang diluncurkan pada 18 Januari, Jenner yang bersinar terlihat muncul dari kolam renang tanpa batas, mengenakan pakaian selam hitam ramping dan perhiasan abadi dari merek tersebut, termasuk label Lucky Move Color Baby Nacre Ring.

Dalam bidikan lain, bintang Keeping Up with the Kardashians itu terlihat jogging dengan jaket bomber biru mengkilap dengan rangkaian Move Noa Pavé Messika Bangles di pergelangan tangannya. Iklan tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan sosok elegan Jenner dengan lanskap alam yang tak terbatas. Fotografer Chris Colls menghidupkan kampanye dengan memotret Jenner melawan luasnya laut yang menghubungkan langit dengan setiap gambar menjadi "manifesto kebebasan.

Catatan kampanye juga menunjukkan bahwa pakaian Jenner disengaja. "Antara olahraga dan pertunjukan, pakaiannya memiliki energi seorang wanita yang baik dalam hidupnya, dalam waktu dan momennya, yang tubuh dan pikirannya dalam harmoni yang sempurna. Dalam mengendalikan takdirnya sendiri, dia mewakili wanita alfa hari ini," menurut siaran pers untuk kampanye tersebut, seperti dilansir dari laman People.

Gambar-gambar itu juga berharap dapat menyampaikan kemudahan perhiasan Messika karena mereka dimaksudkan untuk menjadi bagian yang memastikan kelancaran dan kebebasan.

"Perempuan menginspirasi saya melalui individualitas mereka. Saya melihat Kendall sebagai inkarnasi dari wanita alfa: misterius, bebas, dan mengendalikan nasibnya sendiri. juga seorang wanita yang kuat dan berpengaruh. Dia adalah cerminan dari generasi baru," ujar Messika terkait pemilihan Kendall Jenner sebagai wajah kampanye terbaru.

Bak gayung bersambut Jenner juga memuji label dan kesempatan tersebut. "Saya sangat senang telah dipilih oleh Messika untuk kampanye barunya. Perhiasannya selalu mengingatkan saya pada Paris, salah satu kota favorit saya," kata Jenner. "Selama pemotretan, saya bisa melihat begitu banyak potongan indah, yang memberi saya apresiasi yang lebih dalam untuk pengerjaan rumah yang masuk ke anting-anting terkecil sekalipun."

Beberapa bulan terakhir ini memang sibuk bagi anggota keluarga Kardashian-Jenner itu. Selain berpose di iklan dan berjalan di panggung, dia baru-baru ini diumumkan sebagai direktur kreatif FWRD. "Saya tumbuh dengan menyukai mode dan sangat beruntung bekerja dengan beberapa orang paling brilian dalam bisnis ini. Sebagai Direktur Kreatif FWRD, saya senang membantu mengatur penawaran situs dengan desainer dan merek baru," kata wanita 26 tahun itu.

Sebagai bagian dari perannya, Kendall Jenner akan bekerja dengan tim FWRD untuk mengkurasi merek yang ditawarkan di situs, membuat pengeditan bulanan yang disesuaikan (yang pertama sudah selesai sekarang!) dan mempromosikan ide pemasaran, aktivasi, dan kemitraan.

