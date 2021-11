Kendall Jenner Ulang Tahun ke-26, Kris Jenner Bangga dengan Pencapaian Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Kris Jenner mengungkapkan rasa cinta untuk putrinya, Kendall Jenner, yang berulang tahun ke-26 pada Rabu, 3 November 2021. Wanita berusia 65 tahun itu memposting pesan yang menyentuh hati di Instagram, yang disertai dengan foto-foto pasangan itu selama bertahun-tahun.

"Selamat ulang tahun untuk putriku yang luar biasa, baik, perhatian, penyayang, cerdas, cantik, penuh kasih, brilian, tulus, cantik luar dan dalam, paling keren, paling bergaya putriku Kendall Jenner yang memiliki hati terbesar dan senyum paling indah yang menerangi setiap ruangan yang dia masuki," tulis ibu enam anak itu di Instagram.

Kris Jenner mengaku bangga dengan pencapaian putrinya sebagai supermodel. "Kenny, kamu menerangi hidupku setiap hari dan aku sangat bangga padamu!! Terima kasih untuk setiap kenangan yang telah kita buat dan untuk selalu menjadi orang bisa kamu andalkan. Kamu selalu mendukungku dan aku suka mengejar mimpi bersama, " lanjutnya. "Kamu akan selalu menjadi gadis kecilku yang ingin kamu lakukan hanyalah menunggangi kuda ponimu dan tumbuh menjadi supermodel! Kamu adalah bagian besar dari hatiku dan aku mencintaimu tanpa henti! Ibu."

Melansir laman People, Kendall Jenner merayakan ulang tahunnya yang ke-26 dengan pesta bertema Halloween di Harriet's Rooftop di West Hollywood selama akhir pekan, menurut Vogue. Beberapa selebriti yang hadir termasuk Justin Bieber, Hailey Baldwin, Doja Cat dan The Weeknd.

Kendall berpakaian seperti Gadis Mars dari film Tim Burton tahun 1996, Mars Attacks! Dia juga berbagi tampilannya di Instagram. "Planet yang bagus, kami akan mengambilnya," tulisnya.

Model itu memiliki banyak pencapaian yang besar menjelang hari ulang tahunnya. Kendall terus mengembangkan merek 818 Tequila, yang diluncurkannya pada bulan Mei. Dan meskipun Keeping Up with the Kardashians usai pada bulan Juni, dia dan keluarganya yang terkenal sedang mengerjakan seri Hulu baru. Dia juga melakukan pertunjukan baru pada bulan September sebagai direktur kreatif FWRD.

Adapun kehidupan pribadinya, Kendall Jenner dan pacarnya Devin Booker merayakan ulang tahun satu tahun hubungan mereka pada bulan Juni. Seorang sumber sebelumnya mengatakan kepada People bahwa Kendall paling bahagia dengan hubunganya saat ini.

