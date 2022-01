4 Selebriti Ini Ungkap Masalah Rambut Rontok dari Alopecia hingga Long Covid

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa selebriti mulai terbuka tentang ritual kecantikan mereka daripada sebelumnya. Dari prosedur operasi plastik yang telah mereka jalani hingga baru-baru ini, ada topik lain yang dulu tabu (tetapi semakin umum) yang tidak ditakuti oleh para selebriti yaitu rambut rontok.

Selama bertahun-tahun, kondisi ini dianggap sebagai sesuatu yang disembunyikan dan dikhawatirkan secara pribadi, seringkali menyebabkan rasa malu bagi jutaan orang di seluruh dunia. Untungnya, banyak selebriti mulai mendobrak stigma tersebut dengan mengungkapkan pengalaman pribadi mereka dengan rambut rontok. Penyebab di balik cerita setiap orang bervariasi, beberapa telah berurusan dengan traksi alopecia karena gaya rambut yang terlalu ketat, sementara banyak yang lain mengalami kerontokan sebagai efek samping COVID-19.

"Rambut rontok dipicu sebagai akibat kejutan mendadak pada fungsi tubuh," kata Bridgette Hill, trichologist kepada POPSUGAR. "Ini bisa disebabkan oleh stres, hormonal, mental, nutrisi, atau fisik." Rambut rontok di sisi lain adalah ketika sesuatu menghentikan pertumbuhan rambut, menurut American Academy of Dermatology Association. Penyebab kerontokan rambut bisa turun temurun, karena produk perawatan rambut yang keras, atau reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh, di antara penyebab lainnya.

Namun, para bintang yang berbicara tentang pengalaman mereka membantu menormalkan realitas kerontokan rambut. Berikut ini selebritas terbuka tentang kerontokan rambut, seperti dilansir dari laman Popsugar

Daftar selebriti yang terbuka tentang kerontokan rambut

1. Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith (kanan) dan bersama putrinya, Willow Smith (Instagram/@willowsmith)

Pada tahun 2018, Jada Pinkett Smith mengungkapkan bahwa dia memotong rambutnya karena dia mengalami momen "mengerikan" di kamar mandi di mana segenggam rambutnya keluar. Seiring waktu, Pinkett menyadari bahwa dia menderita alopecia dan baru-baru ini membagikan video yang mengungkapkan bagaimana gangguan tersebut terus berkembang, dan sekarang telah meninggalkan garis samar di bagian atas kepalanya.

Pinkett terus merangkul kerontokan rambutnya dalam posting Instagram baru-baru ini. "Saya dan alopecia ini akan menjadi teman... titik!" tulisnya.

2. Alyssa Milano

Alyssa Milano. Instagram.com/@milano_alyssa

Pada Agustus 2020, Alyssa Milano mengungkapkan di Instagram bahwa dia menderita kerontokan rambut akibat "long Covid", di mana orang-orang yang sebelumnya memiliki virus COVID-19 menderita serangkaian efek samping jangka panjang.

Dalam video pendek yang diposting ke Instagram, Milano duduk di depan kamera dengan rambut basah dan mulai menyisir rambutnya dengan sikat anti kusut. Setelah setiap menyisir, Milano menunjukkan gumpalan rambut baik di sisir maupun di tangannya. Setelah membagikan jumlah terakhir rambutnya yang rontok, Milano mengakhiri dengan seruan kepada semua orang yang menonton untuk "memakai masker."

3. Viola Davis

Bintang Suicide Squad, Viola Davis membagikan ulang postingan bertajuk "What To Know About Sheikh Jarrah" di media sosialnya. Postingan ini berisi bagaimana 550 warga Palestina menghadapi ancaman perampasan rumahnya oleh Israel. Instagram

Kembali pada tahun 2014, Viola Davis mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Vulture bahwa dia kehilangan setengah rambutnya karena alopecia areata. "Saya terbangun suatu hari dan sepertinya saya memiliki Mohawk. Percikan besar botak di atas kepala saya," kata Davis. Dia kemudian menyadari bahwa kondisinya terkait dengan stres dan sejak itu dia memakai rambut alaminya dengan gaya potongan pendek, diganti dengan wig dan ekstensi lainnya saat dia merasa bugar.

4. Marcia Cross

Marcia Cross mengungkapkan pada 2018 bahwa dia tidak hanya berjuang melawan kanker, tetapi dia kehilangan sebagian besar rambutnya karena perawatan. "Sangat bersyukur dan bahagia masih hidup tetapi sedih karena rambut saya rontok ..." ujar bintang Sex And The City itu.

Cross meminta pengikutnya untuk berbagi jika mereka terkena dampak kerontokan rambut terkait kanker, dan komentarnya dibanjiri kesaksian yang membesarkan hati dari orang lain yang juga menderita kerontokan rambut.

