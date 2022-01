Ini Diet Terbaik untuk Kesehatan Ginjal Menurut Studi

TEMPO.CO, Jakarta - Asupan makanan dan minuman dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Minum soda dan alkohol dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan kerusakan, tapi makanan tinggi kalium dan protein dapat membantu melindungi organ vital ini.

Sebuah studi menunjukkan bahwa mengikuti diet Mediterania dapat membantu menjaga fungsi ginjal, terutama bagi orang yang memiliki masalah kesehatan jantung. Alasannya, diet ini banyak menggunakan minyak zaitun extra virgin atau EVOO.

Studi yang diterbitkan di jurnal Clinical Nutrition, jurnal resmi The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), meneliti lebih dari 1.000 pasien yang pernah mengidap penyakit jantung koroner setidaknya enam bulan sebelumnya. Para peneliti meminta setengah dari peserta ini untuk mengikuti diet Mediterania yang kaya akan minyak zaitun extra virgin dan setengahnya lagi mengikuti diet rendah lemak yang kaya akan karbohidrat kompleks.

Hasilnya, penelitian tersebut menemukan bahwa kedua diet tersebut mampu meningkatkan fungsi ginjal, tapi efek positifnya secara signifikan lebih terasa dengan diet Mediterania dengan EVOO tinggi.

“Temuan utama kami adalah bahwa konsumsi jangka panjang dari diet Mediterania, yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal dari minyak zaitun, bila dibandingkan dengan diet rendah lemak, memperlambat dan mempertahankan fungsi ginjal pada orang-orang dengan penyakit jantung koroner," kata salah satu penulis studi, Elena Yubero Serrano, kepada Eat This, Not That!

Jika ingin mulai mengikuti diet Mediterania, pakar gizi Julie Andrews, pemilik The Healthy Epicurean, mengatakan sebaiknya mulai dari hal kecil dan sederhana. "Fokus ke tujuan seperti makan lebih banyak buah dan sayuran, serta mengurangi konsumsi daging olahan. Kemudian, bertujuan untuk makan lebih banyak makanan laut yang kaya omega-3."

Setelah itu, dia menyarankan makan biji-bijian dan kacang-kacangan, makanan penting dalam diet Mediterania "Menetapkan tujuan kecil, satu atau dua sekaligus, dapat membantu menerapkan dan mempertahankan gaya hidup yang lebih sehat."

Kesehatan ginjal sangat penting bagi penderita penyakit jantung koroner karena ginjal tidak hanya membuang limbah dan cairan ekstra. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, bagian dari National Institutes of Health Amerika Serikat, ginjal juga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Kerusakan ginjal memicu tekanan darah tinggi.

