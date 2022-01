Terus Bermimpi tentang Pernikahan? Pakar Jelaskan 6 Maknanya

TEMPO.CO, Jakarta - Mimpi kita dapat memberi kita pandangan sekilas ke alam bawah sadar kita dan memberikan petunjuk tentang kebenaran terdalam kita — begitu kita memecahkan kodenya. Sementara para peneliti belum tahu persis mengapa kita bermimpi, satu teori adalah bahwa mimpi membantu kita memproses ingatan dan emosi dan melatih skenario potensial yang bisa terjadi di masa depan. Bagaimana Anda menafsirkan mimpi Anda sendiri, kemudian, akan bergantung pada asosiasi pribadi Anda dengan isi mimpi Anda.

Menurut analis mimpi profesional Lauri Loewenberg dan pembimbing spiritual, psikolog, dan penulis The Alchemy of Your Dreams Athena Laz, emosi yang dibawa mimpi untuk Anda sering kali bisa menjadi salah satu petunjuk terbesar Anda. "Tidak ada simbol mimpi yang bisa memberikan arti yang sama bagi setiap orang karena mimpi sebagai keseluruhan cerita (bukan simbol tunggal) adalah yang menyampaikan bimbingan dan pesan kepada si pemimpi," jelas Laz kepada Mind Body Green.

Berikut adalah beberapa interpretasi potensial untuk beberapa mimpi terkait pernikahan yang umum, menurut Laz dan Loewenberg

1. Menikah dalam mimpi

Jika Anda berada dalam suatu hubungan dan bermimpi menikahi pasangan Anda, terutama jika mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan Anda telah ada di pikiran Anda, ini bisa menjadi mimpi yang lebih harfiah. Ini semacam gladi bersih, begitu Loewenberg menyebutnya. "Alam bawah sadar Anda menempatkan Anda melalui gladi bersih dengan orang ini sehingga Anda dapat menentukan apakah ini terasa tepat untuk Anda atau tidak," jelasnya.

Dan seperti yang dicatat Laz, bagaimana perasaan Anda itulah yang ingin Anda renungkan. "Apakah Anda bahagia atau sedih, lega, jatuh cinta, atau ketakutan? Persatuan, dalam hal ini, dapat berbicara tentang perasaan Anda tentang hubungan Anda atau bagaimana perasaan Anda secara umum tentang keintiman," katanya kepada

Jika anda lajang dan bermimpi menikah, mimpi ini bisa mewakili jenis persatuan dalam diri anda. Jika Anda dapat mengingat siapa yang Anda nikahi dalam mimpi, sosok itu mungkin memiliki petunjuk tentang sisi diri Anda yang baru mulai Anda kenal lebih baik.

2. Menikah seseorang yang tidak bisa Anda lihat

Menurut Loewenberg, bermimpi bahwa Anda menikahi seseorang yang tidak dapat Anda lihat adalah mimpi paling umum yang dia dengar. Dalam hal ini, katanya, tunangan Anda mungkin juga mewakili bagian dari diri Anda yang tidak diketahui, jadi rasakan energi yang mereka pancarkan. "Ketika Anda mendapatkan mimpi ini, itu karena alam bawah sadar Anda ingin Anda berkomitmen pada beberapa sisi diri Anda. Ini semacam komitmen yang perlu Anda buat dalam kehidupan nyata," tambahnya.

3. Saat Anda menghadiri pernikahan orang lain

Menghadiri pernikahan orang lain dalam mimpi menunjukkan bahwa Anda merasa terdorong untuk mendukung mereka dalam kehidupan nyata Anda. Loewenberg mencatat, tentu saja, jika Anda benar-benar memiliki teman yang bertunangan, memimpikannya bisa lebih harfiah. Tetapi jika tidak, "alam bawah sadar Anda mendorong Anda untuk memainkan peran yang mendukung dalam kehidupan orang ini dengan apa pun yang mereka coba lakukan," katanya.

4. Menikahi seseorang yang tidak Anda sukai

Jika Anda menikahi seseorang yang tidak Anda sukai dalam mimpi Anda, kata Laz, kualitas yang tidak Anda sukai dari orang ini bisa jadi ada di dalam diri Anda. Mimpi ini bisa menjadi "panggilan untuk merenungkan aspek-aspek yang ditolak dari diri Anda, atau kolektif tempat Anda tinggal," katanya.

Setelah mimpi seperti ini, dia menyarankan untuk bertanya pada diri sendiri tentang orang yang tidak Anda sukai ini, dan kemudian, apakah hal-hal itu ada dalam diri Anda. "Kejujuran yang kuat diperlukan di sini karena mimpi seperti ini datang untuk mengingatkan seseorang pada perilaku, hubungan, atau pola yang seringkali tidak ingin mereka miliki," kata Laz.

Tapi, dia menambahkan, fakta bahwa pernikahan ini terjadi dalam mimpi Anda adalah pertanda positif. "Ini menunjukkan kepada si pemimpi bahwa mereka akhirnya berhubungan," kata Laz.

5. Menikah dengan seseorang yang bukan pasangan Anda

Dalam beberapa kasus, bermimpi menikahi seseorang selain pasangan Anda dapat menunjukkan bahwa Anda menemukan kualitas dalam diri Anda bahwa Anda "menikah."

Menurut Loewenberg, itu juga bisa berarti orang ini memiliki kualitas yang menurut Anda mengagumkan dan Anda ingin berkomitmen padanya. Dan tentu saja, tambahnya, jika Anda benar-benar tertarik pada orang ini di kehidupan nyata, "sekali lagi, alam bawah sadar Anda mengujiny."

6. Gaun pengantin

Mungkin mimpi Anda tidak melibatkan acara pernikahan yang sebenarnya, melainkan gaun pengantin. Dalam hal ini, Loewenberg menjelaskan, alam bawah sadar Anda mungkin menyarankan bahwa ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, apakah itu pekerjaan baru, kebiasaan baru yang sehat, atau bahkan seseorang.

Laz mencatat bahwa secara umum, gaun pengantin dalam mimpi melambangkan persatuan, serta siklus hidup dan tahapan inisiasi. "Ini menunjukkan kepada kita bahwa persatuan, pernikahan, inisiasi terjadi untuk si pemimpi," katanya.

Jika Anda mengenakan gaun, misalnya, Laz mengatakan itu menunjukkan bahwa Anda sedang dalam inisiasi. "Jika Anda akan mengenakan gaun itu, Anda memulai inisiasi, atau mengatakan seseorang merobek gaun pengantin Anda—itu menunjukkan bahwa inisiasi telah rusak dalam beberapa hal," tambahnya.

Apakah Anda bermimpi tentang gaun pengantin, atau pengantin pria misterius, hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah mencari tahu di mana emosi yang hadir dalam mimpi itu hadir dalam kehidupan nyata Anda.

Laz menyarankan, misalnya, mengajukan pertanyaan seperti, "Siapa (atau apa) yang saya nikahi dalam mimpi dan bagaimana perasaan saya?" atau, "Apakah saya akhirnya dapat mendamaikan dua aspek yang tampaknya berlawanan atau bertentangan dari diri saya atau perilaku saya?"

Dia menambahkan bahwa dari sudut pandang psikologis, mimpi yang berulang mengundang kita untuk melihat pola, keyakinan, emosi, atau hubungan berulang yang kita putar ulang dalam kehidupan nyata kita.

Dan menurut Loewenberg, mimpi-mimpi ini juga bisa memberi kita petunjuk tentang apa yang perlu kita lakukan. "Lebih dari segalanya, mimpi pernikahan adalah tentang kebutuhan untuk berkomitmen pada sesuatu dan menaatinya dalam kehidupan nyata," katanya.

Jika Anda saat ini bertunangan dan terus memimpikan pernikahan Anda, Loewenberg mengatakan itu sangat normal dan tidak perlu khawatir. "Jangan biarkan mimpi membuat Anda takut. Fokus pada apa yang penting saat ini saat Anda merencanakan perjalanan pernikahan itu," katanya.

