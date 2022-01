Makna Mimpi Orang yang Tak Pernah Bertemu Ada yang Perlu Diperhatikan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat Anda mendapati diri Anda memimpikan seseorang yang tidak lagi berteman dengan Anda atau sudah lama tidak bertemu, Anda mungkin akan bangun dengan bingung. Mimpi tentang seseorang dari masa lalu Anda mungkin membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda harus terhubung kembali dengan orang itu, atau ada makna lainnya. Namun, pada kenyataannya, mimpi tentang seseorang yang tidak Anda ajak bicara lagi sebenarnya bukan tentang orang dari masa lalu Anda — ini lebih berkaitan dengan diri Anda sendiri.

Sebenarnya umum untuk bermimpi tentang orang-orang yang saat ini ada dalam hidup kamu. Menurut Theresa Cheung, penulis The Dream Dictionary From A To Z, teman biasanya memainkan peran penting dalam hidup Anda, jadi, tentu saja, mereka akan bertemu Anda dan Anda akan bertemu mereka lagi dan lagi dalam mimpi. Saat Anda muncul dalam mimpi orang lain, rasanya menyenangkan mengetahui bahwa mereka memikirkan Anda. Menurut interpretasi mimpi Jung, orang-orang yang muncul dalam mimpi mencerminkan kehidupan batin Anda dan aspek kepribadian Anda sendiri.

Karena berbagai alasan, bisa sangat mengejutkan ketika seseorang yang tidak Anda ajak bicara muncul kembali dalam mimpi, terutama jika Anda berhenti berbicara karena alasan yang menyakitkan. Ketika Anda kadang-kadang mendapati diri Anda memimpikan orang-orang dari masa lalu Anda yang sudah lama tidak Anda lihat atau bahkan pikirkan, itu bisa membuat Anda terlalu banyak berpikir. "Hal yang perlu diingat tentang mimpi adalah bahwa segala sesuatu dan semua orang dalam mimpi Anda mewakili beberapa bagian dari Anda atau sesuatu yang secara langsung memengaruhi Anda," kata analis mimpi profesional Lauri Loewenberg mengatakan kepada Bustle. Dikatakan demikian, ketika Anda memimpikan seseorang yang belum pernah Anda lihat selamanya, atau seseorang yang tidak Anda temui setiap hari, atau seseorang yang bahkan tidak benar-benar ada, mereka akan mewakili bagian dari kepribadian Anda."

Bermimpi tentang orang lain bisa menjadi cara bagi anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri anda dan perilaku anda. Jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan dan ditangani dalam kehidupan nyata Anda, itu mungkin muncul dalam mimpi Anda dalam beberapa cara. Sering kali, itu akan muncul dalam bentuk seseorang di masa lalu atau sekarang, bahkan jika Anda bukan lagi teman. Sebelum Anda terburu-buru mengambil kesimpulan, inilah yang dikatakan para ahli mimpi.

Banyak orang akan memimpikan teman lama dan teman sekelas sejak di sekolah dasar. Ini bisa sedikit aneh, terutama jika Anda belum pernah melihat atau mendengar dari orang tertentu selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti Anda harus buru-buru menghubungi mereka kembali? Menurut Cheung, tidak. "Penampilan mereka dalam adegan mimpi Anda adalah metafora untuk beberapa aspek diri Anda yang terabaikan atau terlupakan yang ingin Anda hubungkan kembali atau dapat manfaat dari terhubung kembali," tulisnya. Pikirkan tentang orang yang pernah Anda kenal dan sifat-sifat yang paling menonjol bagi Anda. Menurut Loewenberg, kualitas atau kesalahan yang luar biasa itu adalah sifat yang mungkin Anda miliki atau inginkan.

"Ada saat ketika saya terus memimpikan anak bernama Jeff dari kelas tiga," kata Loewenberg. "Saya tidak ingat nama belakangnya, tetapi saya ingat bahwa dia adalah orang paling pemalu yang pernah saya kenal. Saya menyadari, dia akan muncul dalam mimpi saya ketika saya tidak membicarakan sesuatu di kehidupan nyata.. . pada sesuatu yang saya butuhkan. Alam bawah sadar saya berkata kepada saya, 'Yah, Anda mungkin juga menjadi Jeff.'" Mungkin ada kualitas dalam diri orang itu yang Anda harap Anda miliki lebih banyak atau lebih sedikit dalam hidup Anda. Mengidentifikasi bahwa dalam diri Anda adalah langkah pertama ketika Anda bangun – bukan memeriksa Facebook atau Instagram untuk melihat apa yang mereka lakukan sekarang.

Tidak peduli seperti apa orang itu sekarang. Mereka muncul dalam mimpi Anda sebagai cara bagi Anda untuk memperhatikan sesuatu yang penting yang perlu ditangani dalam hidup Anda saat ini. Studi menunjukkan bahwa kesadaran mimpi Anda sangat mirip dengan kesadaran Anda saat bangun, jadi bermimpi tentang seseorang yang tidak Anda ajak bicara lagi menunjukkan emosi harian yang sedang Anda rasakan (dan mungkin perlu diproses). Dalam beberapa kasus, mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan baik dengan orang yang tidak lagi ada dalam hidup Anda atau diri Anda sendiri yang perlu Anda tangani.

Anda juga harus memperhatikan bagaimana orang-orang dari masa lalu Anda bertindak dalam mimpi Anda. Misalnya, apakah mereka membantu Anda, atau apakah mereka marah? Menurut Loewenberg, perilaku mereka dalam mimpi akan berhubungan langsung dengan bagaimana sebagian dari Anda berperilaku dalam kehidupan nyata. "Mereka menunjukkan kepada Anda perilaku ini dari perspektif yang berbeda sehingga Anda dapat lebih memahami diri sendiri," katanya. Menganalisis mimpi dan mengubahnya menjadi hidup Anda sendiri adalah salah satu metode untuk mendapatkan akar dari apa yang ada di pikiran Anda akhir-akhir ini.

Mimpi memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan tentang Anda daripada orang-orang di dalamnya. Jadi, jika Anda memimpikan seseorang dari masa lalu atau sekarang, pikirkan apa yang bisa mereka wakili dalam hidup Anda sendiri. Jika mereka muncul dalam mimpimu, ada sesuatu yang perlu diperhatikan.

