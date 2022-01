Deretan Makanan Rendah Kalori dan Lemak yang Baik untuk Diet

TEMPO.CO, Jakarta - Selain rutin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan rendah kalori dan lemak. Biasanya makanan ini dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang diet dan ingin hidup lebih sehat.

Melansir dari Harvard Edu, rendah kalori dan lemak menunjukkan kunci keberhasilan dalam mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Selain memilih makanan dengan kalori rendah, pilihkan makanan yang berkualitas tinggi.

Melansir dari laman Healthline, beberapa makanan rendah kalori dan lemak yang cocok bagi orang-orang yang sedang diet yaitu:

1. Oat

Tak hanya rendah kalori, oat juga tinggi protein dan serat yang membuat seseorang merasa kenyang. Satu studi pada 48 orang dewasa menunjukkan bahwa makan oatmeal meningkatkan perasaan kenyang dan mengurangi rasa lapar.

2. Yogurt Yunani

Yoghurt Yunani adalah sumber protein yang dapat membantu penurunan berat badan dengan sehat. Yogurt berprotein tinggi ini memengaruhi nafsu makan dibandingkan dengan camilan tinggi lemak yang tidak sehat seperti cokelat atau biskuit.

3. Sup

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sup mungkin lebih mengenyangkan daripada makanan padat lain. Sup halus dapat memperlambat pengosongan lambung dan lebih efektif dalam meningkatkan rasa kenyang daripada makanan padat atau sup kental.

4. Berry

Berries seperti stroberi, blueberry, raspberry dan blackberry mengandung serat dengan vitamin, mineral dan antioksidan yang dapat mengoptimalkan kesehatan. Kandungan serat yang tinggi juga meningkatkan penurunan berat badan dan mengurangi rasa lapar.

5. Telur

Telur tunggal memiliki sekitar 72 kalori, 6 gram protein dan beragam vitamin dan mineral. Studi menunjukkan bahwa dengan satu porsi telur dapat mengurangi rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang.

Studi lain menunjukkan bahwa sarapan berprotein tinggi dapat mengurangi ngemil, memperlambat pengosongan perut dan mengurangi kadar ghrelin , hormon yang bertanggung jawab atas rasa lapar.

6. Popcorn

Popcorn memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat tidak hanya memperlambat proses pencernaan untuk meningkatkan rasa kenyang, tetapi juga dapat menstabilkan gula darah untuk mencegah rasa lapar.

7. Biji Chia

Biji chia memiliki kandungan serat yang dapat menyerap cairan dan membengkak di perut untuk meningkatkan perasaan kenyang. Beberapa penelitian menunjukkan biji chia dapat menyerap 10-12 kali beratnya dalam air, bergerak perlahan melalui saluran pencernaan untuk membuat seseorang merasa kenyang.

8. Ikan

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan protein dan lemak yang menyehatkan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan asupan protein dapat menurunkan nafsu makan dan menurunkan kadar ghrelin, hormon yang merangsang rasa lapar.

9. Keju Cottage

Keju cottage adalah sumber protein dan camilan yang sangat baik untuk menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan makan protein dapat memperlambat pengosongan perut untuk memperpanjang perasaan kenyang.

10. Kentang

Makan kentang melibatkan inhibitor protease kentang, yang merupakan senyawa yang dapat mengurangi nafsu makan dan mengurangi asupan makanan untuk meningkatkan rasa kenyang.

