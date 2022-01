5 Kebiasaan Diet yang Mendorong Penurunan Berat Badan Lebih Cepat

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan berat badan memiliki manfaat besar mulai dari meningkatkan penampilan hingga meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Namun, banyak yang tidak berhasil mencapai berat badan yang optimal. Salah satu alasannya adalah karena karena tidak konsisten saat melakukan diet.

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang bagaimana seseorang harus menurunkan berat badan, yang paling menjanjikan di antara semuanya adalah perubahan pola makan. Jika Anda memperhatikan apa yang Anda makan dan bagaimana Anda makan, Anda sudah berada dalam jalur yang tepat untuk menurunkan berat badan.

Bagi Anda yang sedang berencana untuk menurunkan berat badan atau yang sedang mengincar berat badan tertentu, berikut 5 kebiasaan diet yang perlu Anda praktikkan, seperti dilansir dari laman Times of India.

Kebiasaan untuk menurunkan berat badan lebih cepat

1. Tingkatkan asupan protein

Tingkatkan asupan protein Anda setiap hari. Jumlah protein yang tepat sangat penting untuk mempertahankan kekuatan inti dan massa otot Anda sementara berat ekstra hilang. Tapi, diet tinggi protein tidak dianjurkan dalam jangka panjang. Konsultasikan dengan ahli gizi, dari kondisi medis yang mendasarinya dan kemudian mencari rekomendasi tentang jumlah protein yang dapat dikonsumsi setiap hari. Menurut laporan Dietary Reference Intake, orang dewasa harus mengonsumsi 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Dikatakan seorang pria dewasa harus mengkonsumsi 56 gram protein per hari dan seorang wanita dewasa harus mengkonsumsi 46 gram protein per hari.

2. Tingkatkan serat

Serat pada dasarnya berbasis tanaman dan sangat direkomendasikan untuk menurunkan berat badan. Hal ini sangat berguna untuk menghilangkan bahan makanan yang dicerna, membersihkan sistem pencernaan, dan memperlancar buang air besar. Sesuai rekomendasi ahli, pria dan wanita dewasa harus makan 38 gram dan 25 gram serat per hari.

3. Minumlah air sebelum makan

Saat mencoba segala cara untuk menurunkan berat badan, seringkali kita lupa untuk memperhatikan asupan air. Air adalah cairan jitu menurunkan berat badan. Rata-rata manusia normal harus minum 3-4 liter air. Salah satu cara termudah untuk melacak asupan air adalah dengan meminumnya selama aktivitas penting. Misalnya, ketika Anda duduk untuk makan siang, minumlah segelas air sebelum makan.

4. Kurangi karbohidrat

Bahkan studi penelitian telah mengklaim bahwa mengurangi karbohidrat mengatur komposisi tubuh secara keseluruhan dengan baik. Dokter dan ahli selalu menyarankan untuk membatasi asupan karbohidrat dan menggantinya dengan protein dan sayuran. Bahkan pelatih kebugaran merekomendasikan untuk memotong asupan karbohidrat untuk menurunkan berat badan.

5. Hitung gigitan

Pengunyahan, sebagaimana dimaksud dalam Biologi, sangat penting untuk makanan yang akan dimetabolisme. Metabolisme yang baik memastikan kesehatan yang baik. Metabolisme yang tidak tepat menyebabkan beberapa komplikasi, yang menonjol di antaranya adalah sembelit. Jadi setiap kali Anda mengunyah makanan, Anda mempermudah tubuh untuk memetabolismenya. Makanan harus dikunyah 32 kali sebelum ditelan.

