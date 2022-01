Minuman Segar Ini Membantu Menurunkan Kadar Kolesterol, Menurut Ahli Gizi

TEMPO.CO, Jakarta - Tubuh membutuhkan sejumlah kolesterol untuk membangun sel, tapi terlalu banyak kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung dan komplikasi kesehatan lainnya.

Masalah paling umum yang terkait dengan kolesterol tinggi adalah penyumbatan arteri yang sayangnya bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Meskipun kolesterol tinggi terkadang bersifat genetik, ada perubahan pola makan yang dapat dilakukan untuk membantu mengontrolnya.

Dilansir dari Eatthis.com, 7 Januari 2022, pakar diet Lauren Manaker mengatakan salah satu minuman terbaik untuk membantu menurunkan kolesterol adalah air jeruk 100 persen.

Air jeruk tanpa tambahan gula adalah minuman yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan, juga dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

"Air jeruk 100 persen adalah minuman manis alami yang bebas lemak dan sodium, dan sarat dengan vitamin dan mineral," kata penulis The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility itu.

Kandungan nutrisi dalam air jeruk menurut laman Healthline antara lain vitamin C, folat, kalsium, potassium, dan serat.

Tak hanya itu, menurut Manaker, minuman ini juga bisa membantu orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manaker juga mencatat bahwa review dan meta-analisis yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menemukan bahwa minum air jeruk setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol total.

"Data telah menunjukkan bahwa minum air jeruk 100 persen terkait dengan pengurangan kolesterol total, serta kolesterol LDL (low-density lipoprotein atau kolesterol jahat)," kata Manaker. "Plus, minuman ini juga dapat meningkatkan kolesterol HDL 'baik'."

Tinjauan tersebut juga menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan antara air jeruk dan sensitivitas insulin juga, tetapi ini belum sepenuhnya terbukti.

Jadi, jika ingin minum air jeruk, pilih yang 100 persen tanpa tambahan gula atau apa pun untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan penurun kolesterol.

