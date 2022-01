4 Cara Alami Membuat Menstruasi Lancar, Konsumsi Vitamin C hingga Kayu Manis

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian wanita mengalami menstruasi yang tidak teratur. Jika kondisi itu berlangsung konstan, ketidakteraturan bisa menandakan masalah serius yang mungkin memerlukan intervensi dokter. Tapi jika hal tersebut jarang terjadi, ada beberapa yang bisa dilakukan untuk menginduksinya.

Induksi menstruasi bertujuan membuat haid lancar atau lebih cepat daripada biasanya. Berikut beberapa cara yang bisa dicoba di rumah, seperti dilansir dari Pink Villa, Sabtu, 8 Januari 2022.

1. Vitamin C

Banyak yang percaya bahwa vitamin C membantu produksi estrogen. Estrogen membantu penebalan dinding rahim, menyebabkan berkontraksi, dan akhirnya menginduksi menstruasi. Tambahkan buah-buahan yang kaya vitamin C, seperti jeruk dan pepaya, ke dalam makanan harian atau konsumsi suplemen vitamin C.

2. Seks

Meskipun ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa seks terkadang dapat membantu menginduksi menstruasi. Selama hubungan seksual, aliran darah ke vagina meningkat menyebabkannya berkontraksi dan setelah selesai, rahim dapat melepaskan lapisannya sehingga terjadi menstruasi dalam sekejap.

3. Kayu manis

Selain vitamin C, kayu manis juga dapat membantu mendapatkan menstruasi dalam semalam. Kayu manis dikenal sebagai bahan ajaib untuk mengatasi masalah menstruasi. Selain merangsang menstruasi, juga membantu mengurangi kram menstruasi. Namun, jangan berlebihan karena dapat lebih berbahaya daripada kebaikan.

4. Biji jintan

Beberapa ahli mengatakan bahwa biji jintan dapat membantu menginduksi menstruasi. Zat dalam biji jintan dikatakan dapat merangsang kontraksi rahim. Kontraksi ini menyebabkan pelepasan lapisan rahim sehingga terjadi menstruasi. Rebus biji jintan dalam air untuk dijadikan minuman.

Meskipun semua ini adalah cara alami untuk menginduksi menstruasi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan jika dilakukan dalam jumlah sedang, lebih baik berkonsultasi dengan dokter untuk semua hal yang berhubungan dengan kesehatan.

Baca juga: 9 Penyebab Menstruasi Datang Lebih Awal, Perubahan Rutinitas hingga Kontrasepsi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.