Cerita Jennifer Garner Hampir Membuat Dapurnya Terbakar saat Memasak untuk Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Garner mungkin orang yang paling menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bintang film komedi romantis. Baru-baru ini dia membagikan episode bertema Natal dari serial memasak di Instagram-nya, Pretend Cooking Show.

Dalam video yang diunggah Rabu 29 Desember 2021, Garner mencoba resep bourguignon daging sapi Ina Garten untuk keluarganya untuk makan malam Natal. Resepnya berasal dari buku masak Garten 2004 berjudul Barefoot in Paris: Easy French Food You Can Make At Home.

Segalanya dimulai dengan sedikit kacau, yang setara dengan kursus di Pretend Cooking Show. Untuk beberapa alasan, Garner mengisi tangannya dengan tepung dan berjalan berkeliling mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengannya, hanya untuk menyadari bahwa resepnya tidak membutuhkan tepung sama sekali.

Kemudian, ketika dia membuat bourguignon daging sapi di atas kompor dan harus menambahkan lebih banyak bahan, dia memperdebatkan apakah dia harus menggandakan jumlah cognac atau tidak. Garner menuangkan semua cognac ke dalam panci, dan ketika dia mulai mengaduk panci, bourguignon daging sapi itu terbakar. "Tolong maafkan aku," kata Garner dalam video tersebut. Setelah nyala api padam, dia menambahkan, "Jangan menggandakan Cognac."

Dalam keterangan untuk episode tersebut, Garner menjelaskan kecintaannya pada resep bourguignon daging sapi Garten. "Hal tentang tradisi — yang Anda lakukan untuk memberi mereka makna adalah menjaganya," tulisnya. "Saya tidak tahu kapan saya mulai membuat bourguignon daging sapi Ina Garten (dari Barefoot di Paris) untuk Natal, sudah cukup lama bahwa aroma rebusan yang sempurna ini membuat saya merasa senang, nyaman, dan santai (sampai saya hampir menyalakan api dapur—Ina tidak akan pernah !). Mungkin ini akan masuk akal untuk Malam Tahun Baru Anda, tetapi ke mana pun akhir pekan ini membawa Anda—kami mendoakan Anda Tahun Baru yang sehat, menyenangkan, dan damai. ”

Ina Garten sendiri mengomentari video tersebut dan membuat Garner merasa lebih baik tentang kecelakaan kebakaran itu. “Itu favoritku!!! Dan saya hampir membuat dapur terbakar setiap saat! Selamat Tahun Baru!!! Mencintaimu,” tulis Ina Garten.

Garner menjawab, “Yang TERBAIK, Ina ♥♥ Selamat Tahun Baru, love you xxx.”

Antara momen ini dan saat Jennifer Garner secara tidak sengaja mengirim foto selfie ke nomor yang salah, dia salah satu yang memiliki akun Instagram selebritas yang paling menghibur.

