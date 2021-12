Jadi Host Acara Natal Gedung Putih, Jennifer Garner Pakai Gaun Ikonik

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Garner tampil seperti Carrie Bradshaw selama kunjungannya baru-baru ini ke Gedung Putih, di mana dia mengenakan gaun koktail ikonik yang pertama kali terlihat selama Musim 6 dari “Sex and the City.”

Garner, menjadi pembawa acara “In Performance at the White House: Spirit of the Season” untuk PBS Selasa, 21 Desember 2021 bersama ibu negara Dr. Jill Biden, yang mengenakan gaun cantalopue tent Oscar de la Renta liburan berwarna hijau. Mantan istri Ben Affleck itu tampil elegan dan meriah dalam balutan gaun hijau klasik dan ikat pinggang hitam dengan detail pita yang mungil.

"Membawa acara 'In Performance at the White House: Spirit of the Season' untuk PBS — bersama teman saya Ibu Negara Amerika Serikat adalah suatu kehormatan mutlak," tulis aktris 49 tahun itu dalam keterangan pada foto penampilannya di Instagram. “Dipenuhi dengan liburan favorit dari artis yang paling kita cintai, spesial malam ini akan menambah makna musim liburan Anda, saya janji. .”

Sementara, tokoh utama Sex And The City, Carrie Bradshaw diperankan oleh Sarah Jessica Parker mengenakan dress versi pink selama kencan malam ke opera dengan Aleksandr Petrovsky (Mikhail Baryshnikov), yang memberinya gaun itu sebagai kejutan setelah menyaksikannya pingsan di Vogue .

“Itu adalah masalah besar bagi Carrie untuk mengenakan gaun Oscar de la Renta,” aktris Sarah Jessica Parker menjelaskan kepada THR pada tahun 2014. “Itu adalah pertemuan peristiwa yang luar biasa karena Misha dan Tuan de la Renta telah menghabiskan banyak waktu bersama. di Republik Dominika dan memiliki rumah yang berdekatan. Kami semua berteman.”

Selain gaun, sepatu pump yang dikenakan Jennifer Garner juga mirip dengan gaya Carrie Bradshaw, yang diperankan Sarah Jessica Parker. Ketika memerankan tokoh itu, dia kerap terlihat mengenakan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki desain unikmeningkatkan pakaian apa pun dalam keadaan darurat.

PAGE SIX

Baca juga: Jennifer Garner Punya Alasan Khusus Ingin Selalu Tampil dengan Kecantikan Alami

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.