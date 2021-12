4 Vitamin dan Mineral Penting untuk Sistem Kekebalan Tubuh di Tahun 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Kesehatan kekebalan tubuh sangat penting di tengah ancaman varian baru omicron. Jika Anda mencari vitamin, mineral, dan suplemen untuk meningkatkan sistem kekebalan Anda, lakukanlah - tetapi ingatlah untuk melakukan riset terlebih dahulu.

"Untuk pertanyaan semacam ini, standar kebenaran emas adalah uji coba terkontrol secara acak," kata John Mafi, MD, MDH, asisten profesor kedokteran di Divisi Penelitian Penyakit Dalam Umum dan Layanan Kesehatan di David Geffen School of Medicine di UCLA. "Meskipun rumit untuk mengukur kekuatan sistem kekebalan secara langsung, penanda yang baik adalah seberapa sering atau berapa lama Anda terkena virus pilek dan flu."

Berikut ini beberapa vitamin dan suplemen yang telah terbukti bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh

1. Probiotik

Probiotik sebagian besar dikenal untuk menjaga kesehatan usus kita dan mengatur sistem pencernaan kita, tetapi salah satu manfaat tambahannya adalah kesehatan kekebalan tubuh. Dinding usus kita membentuk 70 persen hingga 80 persen dari sistem kekebalan kita, yang berarti kesehatan mereka secara keseluruhan mengurangi kemungkinan sistem kekebalan terganggu. "Probiotik dapat mengurangi risiko pilek dibandingkan dengan plasebo," kata Dr. Mafi kepada POPSUGAR. Anda dapat menemukannya dalam Yogurt, kombucha, asinan kubis, kimchi, dan kefir adalah sumber probiotik yang baik.

2. Zinc

Zinc pelega tenggorokan "dapat mempersingkat durasi flu biasa" ketika diminum lebih awal pada infeksi, kata Dr. Mafi, meskipun dia mencatat beberapa ketidakpastian dalam data. Dokter lain telah menunjukkan bahwa Anda harus berhati-hati mengonsumsi zing karena potensi efek sampingnya (yang dapat mencakup mual, terutama bila diminum saat perut kosong, dan diare) dan menghindari semprotan seng intranasal, yang dapat menyebabkan hilangnya penciuman yang tidak dapat diubah. Namun, ketika dikonsumsi dengan benar, zinc mendukung kesehatan kekebalan tubuh, ketika patogen memasuki aliran darah Anda, seng memasuki sel yang terkena dan menghentikan infeksi agar tidak meningkat pada tingkat normal dan membebani sistem kekebalan Anda.

Sumber zinc yang bagus bervariasi dan termasuk bayam, daging sapi, udang, kacang merah, dan biji rami. Sebagian besar studi terkait kekebalan pada seng berfokus pada sirup dan tablet hisap.

3. Vitamin C

Vitamin ini meningkatkan produksi limfosit B tubuh Anda dan menghentikan kerusakan sel limfosit T, yang keduanya merupakan sel antibodi penting yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melawan patogen. Vitamin C mendapat banyak tekanan yang baik untuk efeknya pada pilek, tetapi Dr. Mafi menunjukkan bahwa efeknya sebenarnya lebih lemah dari yang Anda kira. Telah terbukti mengurangi durasi pilek ketika diminum secara teratur dan dapat membantu jika sistem kekebalan Anda turun karena aktivitas fisik yang singkat dan berat, katanya.Buah jeruk seperti jeruk, grapefruits, dan lemon mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Cara lain untuk meningkatkan vitamin C Anda termasuk mengonsumsi suplemen atau makan lebih banyak sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, dan kubis Brussel.

4. Vitamin D

Vitamin D istimewa karena terbentuk di kulit sebagai reaksi terhadap sinar matahari langsung. Meskipun fungsi utamanya adalah membantu kekuatan tulang dan otot, ia juga melawan stres dan kecemasan, serta bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Saat kita sakit, vitamin D mendukung produksi peptida antimikroba yang disebut cathelicidin, yang membantu menghentikan perkembangan bakteri, mikroba, dan virus berbahaya. Ini juga mengatur fungsi sel T antibodi penting. Menurut tinjauan studi terkontrol secara acak, "suplemen vitamin D mengurangi risiko pilek dan flu biasa," jelas Dr. Mafi. "Pasien yang kekurangan vitamin D menerima manfaat terbesar."

Vitamin D diserap langsung dari matahari, sehingga meningkatkan asupan tubuh Anda semudah mendapatkan lebih banyak sinar matahari, serta mengonsumsi minyak ikan cod, makan ikan berlemak seperti salmon dan mackerel, dan mengonsumsi lebih banyak makanan kaya vitamin D seperti jamur.

