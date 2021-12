7 Manfaat Okra untuk Usus, Mata, hingga Sistem Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Okra adalah tanaman berbunga hijau dengan polong biji yang dapat dimakan. Awalnya, itu dibudidayakan di Ethiopia dan oleh orang Mesir kuno di Mesir. Sementara banyak orang tertarik pada okra karena rasanya, namun pada setiap gigitan memiliki banyak manfaat kesehatan.

"Okra sangat baik untuk usus," kata Nour Zibdeh, ahli diet terdaftar dan penulis The Complete Acid Reflux Diet Plan, seperti dilansir dari laman Well and Good. Berikut ini, dia menjelaskan dengan tepat apa manfaat kesehatan dari sayuran—termasuk manfaat kesehatan usus yang sangat penting.

1. Okra baik untuk usus

Semua sayuran mengandung serat (nutrisi utama untuk menjaga sistem pencernaan berfungsi dengan baik) dan okra tidak terkecuali. Sayuran memiliki tiga gram serat per cangkir. Tapi itu bukan satu-satunya alasan Zibdeh mengatakan itu baik untuk usus. Okra memiliki tekstur yang licin; zat ini sebenarnya membantu melapisi lapisan usus saat Anda memakannya, jelasnya.

Zibdeh menjelaskan bahwa sangat penting bahwa lapisan usus tetap utuh. Jika tidak, patogen berbahaya dapat masuk ke aliran darah; ini sering disebut sebagai usus bocor. Inti masalah? Anda pasti ingin lapisan usus Anda kuat, dan makan okra pasti bisa membantu.

2. Sumber vitamin A

Satu porsi okra memiliki hampir semua vitamin A yang Anda butuhkan sepanjang hari. (Ini mengemas 716 mikrounit per cangkir ketika Anda ingin mencapai 900 mikrounit.) "Ini bagus untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh," kata Zibdeh. Jadi, jika Anda menatap komputer sepanjang hari, ingatlah okra sebagai sayuran yang baik untuk mengisi lebih banyak makanan Anda.

3. Makanan yang bermanfaat bagi penderita IBS

Banyak klien Zibdeh memiliki sindrom iritasi usus besar (IBS), dan Zibdeh mengatakan bahwa sering kali, ketika seseorang menghadapi gejala itu secara teratur, mereka ragu untuk makan makanan kaya serat. "Okra adalah sayuran yang bagus untuk orang dengan keraguan ini karena tidak memiliki serat yang dapat difermentasi, yang dapat mengiritasi orang dengan IBS," katanya. Jadi, jika sayuran silangan seperti kembang kol dan kubis Brussel menyebabkan beberapa masalah usus bagi Anda, coba tingkatkan asupan okra Anda sampai ahli diet terdaftar dapat membantu Anda kembali makan lebih banyak jenis sayuran.

4. Mengandung kalsium

Selain baik untuk usus, makan okra juga bermanfaat untuk tulang. Ini karena memiliki kalsium, khususnya 82 miligram per cangkir. Anda ingin mencapai 1.000 miligram kalsium sehari, jadi okra kemungkinan besar tidak akan menjadi sumber nutrisi utama Anda, tetapi setiap bagian membantu!

5. Zat besi

Zibdeh mengatakan nutrisi lain yang mungkin tidak diketahui banyak orang adalah zat besi. Mirip dengan kalsium, tak cukup dianggap sebagai sumber utama nutrisi, tapi itu masih penting-terutama bagi orang yang makan makanan nabati dan perlu ekstra hati-hati asupan mereka.

6. Baik untuk kesehatan kekebalan tubuh

Di antara suhu yang mendingin dan datangnya musim flu utama, siapa yang tidak mencoba untuk mendapatkan lebih banyak vitamin C saat ini? Kabar baiknya, okra memiliki 23 miligram vitamin C per porsi. "Ini berarti terkait dengan manfaat sistem kekebalan tubuh," kata Zibdeh. "Hati-hati dengan fakta bahwa beberapa vitamin C hilang saat memasak okra, jadi jumlah sebenarnya yang akan Anda dapatkan lebih rendah dari yang Anda kira."

7. Kaya antioksidan

Semua buah dan sayuran mengandung antioksidan tinggi, dan Zibdeh mengatakan okra tidak terkecuali. Antioksidan inilah yang melindungi tubuh dari radikal bebas yang kita jumpai melalui lingkungan. Paparan racun ini memecah DNA sel dari waktu ke waktu. Jadi, ketika Anda mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, Anda membantu tubuh Anda melawan racun ini dan melindungi dari peradangan kronis dalam prosesnya.

Sekarang setelah Anda mengetahui manfaat okra, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Anda dapat lebih mengintegrasikannya ke dalam hidup Anda, bukan? Meskipun Anda tentu bisa makan okra mentah, kebanyakan orang akan memberi tahu Anda bahwa rasanya lebih enak dimasak. Selain digoreng yang bisa mengurangi manfaat kesehatannya, dia merekomendasikan merebus, mengukus, atau memanggangnya.

