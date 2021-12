Kasus Omicron Meningkat Sarah Jessica Parker Menutup Butik Mewahnya di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker dan seluruh staf butik SJP Collection mengumumkan penutupan flagship di New York, Amerika Serikat karena varian Omicron terus menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, pada Selasa 28 Desember 2021.

“Karena kekhawatiran yang berkembang seputar varian Omicron dari Covid-19 di New York City, Butik Unggulan 54th Street kami akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata perusahaan itu dalam sebuah unggahan di Instagram. “Ini adalah prioritas utama kami untuk menjaga pelanggan dan staf kami tetap aman dan sehat. "Terus ikuti kami di sini untuk pembaruan saat kami bekerja menuju pembukaan kembali yang aman. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan kami berharap dapat segera bertemu Anda.”

Parker dan karyawan toko mendorong pelanggan untuk memeriksa situs web merek untuk berbelanja koleksi terbaru dan gaya penjualan yang baru-baru ini ditandai. Untuk membantu Anda dengan lebih baik, merek tersebut mencatat bahwa Anda juga dapat menghubungi hotline butik selama jam buka toko untuk berbicara dengan anggota staf yang dapat membantu dari jarak jauh.

Berita ini datang hanya beberapa minggu setelah rilis And Just Like That, spin-off Sex and the City yang sangat dinanti. Dan sekarang selagi fashion Sarah Jessica Parker ada di benak semua, para penggemar mungkin berharap untuk meniru gayanya lewat SJP Collection.

Meski menyedihkan, pengguna Instagram masih memuji keputusan tim untuk menutup toko untuk sementara waktu. "Terima kasih telah membuat keputusan yang bertanggung jawab demi kepentingan kesehatan masyarakat," komentar satu orang di postingan tersebut. Yang lain berkata, "Hal yang benar untuk dilakukan," menambahkan emoji bertepuk tangan.

Seperti diketahui, Sarah Jessica Parker meluncurkan SJP Collection tujuh tahun lalu pada tahun 2014 dengan mendiang mitra bisnisnya, George Malkemus. Merek ini dicintai karena sepatunya yang mewah, serta wewangian dan aksesorinya. “Kami berdua sepakat bahwa sepatu kami harus dibuat dengan tangan di Italia yang memiliki tradisi panjang dianggap sebagai rumah pembuat sepatu terbaik di dunia,” kata merek tersebut di situs webnya.

Melansir laman US Magazine, butik fashion SJP di New York adalah bisnis yang berbasis Big Apple yang memikirkan kembali prosedur keselamatan karena varian Omicron terus menyebar. Pada hari Senin, Apple menutup semua tokonya untuk lalu lintas pejalan kaki, yang berarti bahwa kunjungan pelanggan dibatasi untuk mengambil pesanan online dan membuat janji di Genius Bar. Masih harus dilihat toko ritel lain yang berbasis di NYC akan ditutup sementara untuk menjaga pembeli dan karyawan tetap aman — tetapi mungkin banyak yang akan mengikuti petunjuk dari Apple dan Sarah Jessica Parker.

Baca juga: Gaya Sarah Jessica Parker Kenakan Gaun Tutu di Premier And Just Like That

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.