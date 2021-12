Gaya Sarah Jessica Parker Kenakan Gaun Tutu di Premier And Just Like That

Sarah Jessica Parker mengenakan gaun tulle Oscar de La Renta di pemutaran perdana And Just Like That, Rabu 8 Desember 2021. Instagram.com/@oscardelarenta

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker tampil mempesona dengan gaun dan jubah Oscar de la Renta abu-abu untuk pemutaran perdana “And Just Like That…,” reboot Sex and the City yang sangat dinanti-nantikan oleh HBO Max, di New York, Amerika Serikat, Rabu 8 Desember 2021.

Gaun khas itu juga menampilkan tulle merah muda yang mengintip dari sisi rok, memberi penghormatan kepada tutu yang dia kenakan dalam kredit pembukaan asli acara itu lebih dari dua dekade lalu. "Untuk pemutaran perdana #andjustlikethat di New York City, Sarah Jessica Parker mengenakan gaun koktail sifon sutra timah kustom dengan bordir tangan magnolia dan jubah yang serasi. Rok bawah tulle yang memerah untuk menghormati ke karakter ikoniknya. #odlrredcarpet," bunyi keterangan Instagram Oscar de La Renta.

Melengkapi tampilan dengan aksesori yang disetujui Carrie Bradshaw, Parker memadukan gaya memukau dengan stiletto merah jambu satin, tas Erdem dan perhiasan dari Fred Leighton serta Larkspur dan Hawk. Dia bergabung di pemutaran perdana oleh suaminya Matthew Broderick, dan putra mereka yang berusia 19 tahun James.

Ini bukan pertama kalinya tutu Carrie muncul kembali, ketika aktris itu memposting video dirinya memutar-mutar dalam rok tulle serupa pada bulan Agustus, membuat penggemar berspekulasi bahwa gaya itu akan menjadi salah satu dari banyak penampilan ikonik yang siap untuk dibangkitkan di “And Just Like That…”

Bulan lalu, desainer kostum “Sex and the City” Patricia Field bahkan menyumbangkan replika tutu dan tank top yang terkenal untuk penggalangan dana Fashion for Action dari Housing Works.

Field memberi tahu Page Six Style pada saat itu bahwa tampilan yang sekarang menjadi ikon diciptakan secara kebetulan di tahun 90-an. "Saya berada di beberapa ruang pamer dan ada banyak barang seharga USD 5 masing-masing atau sesuatu; Saya tidak ingat pasti. Tapi saya meraih rok tulle ini dan berpikir, 'Ayo kita ambil. Kita lihat saja nanti.'"

Sementara produser tidak setuju pada pilihan pakaian tidak konvensional pada awalnya, dan beberapa pilihan pakaian diambil untuk pembukaan, Field mengatakan dia dan Sarah Jessica Parker sama-sama menunjukkan tutu ini layak digunakan. “Saya tidak melakukannya dengan pikiran sadar bahwa itu akan menjadi sangat ikonik bagi penonton,” kata Field. “Tapi saya pikir mereka menyukainya karena orisinalitasnya, dan karena itu benar-benar menggugah kepribadian Carrie.”

