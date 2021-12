Kaleidoskop 2021, Gaya Unik Selebritas dari Kim Kardashian hingga Zendaya

Kim Kardashian berpose saat menghadiri acara Met Gala 2021 bertemakan In America: A Lexicon of Fashion di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York City, 14 September 2021. Kim Kardashian temapil dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan Balenciaga hitam. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah banyak acara fashion dibatalkan karena pandemi Covid-19 pada 2020, tahun ini para selebritas bisa kembali bergaya di karpet merah. Banyak momen fashion tercipta sepanjang tahun yang patut masuk dalam kaleidoskop 2021.

Dari Kim Kardashian yang memakai pakaian serbahitam menutupi seluruh tubuhnya di Met Gala hingga Zendaya yang tampil dengan perhiasan Rp87 miliar di Oscar, inilah gaya paling mencuri perhatian sepanjang 2021.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian saat menghadiri acara Met Gala 2021 bertemakan In America: A Lexicon of Fashion di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York City, 14 September 2021. Gaun hitam kreasi Balenciaga terdiri dari t-shirt curve di bawah t-shirt dress dengan bodysuit, yang digabungkan dengan pantaleggings, jersey gloves dan kain hitam yang menutupi seluruh wajahnya. REUTERS/Mario Anzuoni

Tahun ini Kim Kardashian sering tampil dengan pakaian tertutup dari ujung kaki hingga ujung kepala, di antaranya saat menghadiri pesta mendengarkan album Donda Kanye West dan di New York Fashion Week. Puncaknya adalah ketika dia hadir di Met Gala pada September, mengenakan pakaian serbahitam yang membungkus seluruh tubuh, kecuali rambutnya yang diikat ekor kuda. Gaun haute couture Balenciaga itu mengaburkan fisik Kim Kardashian.

Penampilannya jadi spekulasi, bahkan banyak yang membuat meme tentang gayanya yang disebut mirip makhluk di cerita Harry Potter Dementor sampai Grim Reaper dari video game Sims.

Kim memiliki gaya sendiri yang banyak menginspirasi penggemar. Tak heran tahun ini dia mendapat gelar Fashion Icon pada ajang People’s Choice Awards.

2. Cardi B

Cardi B mengenakan pakaian serbahijau rancangan Richard Quinn di Paris Fashion Week, Minggu, 3 Oktober 2021 (Instagram/@richardquinn)

Cardi B menghadiri Paris Fashion Week di akhir September hingga awal Oktober 2021, hanya beberapa pekan setelah dia melahirkan anak keduanya. Selama di Paris, dia menghadiri beberapa pertunjukan mode, tentu saja dengan pakaian yang mencolok.

Rapper itu menjadi sorotan ketika menghadiri peragaan busana Schiaparelli mengenakan blazer double-breasted dengan dua lingkaran emas din bagian payudara. Beberapa hari berikutnya, dia mengenakan catsuit hijau yang dirancang oleh RichardQuinn. Penampilannya disebut warganet mirip dengan Dipsy dari Teletubbies, Kermit the Frog, hingga sayuran.

Ketika hadir di American Music Awards, dia mengenakan pakaian berdesain surealis yang dibuat Daniel Roseberry dari Schiaparelli. Wajahnya ditutupi topeng emas ala teater yang memikat, tampak kontras tampilan serbahitamnya.

3. Bella Hadid

Model Bella Hadid berpose saat menghadiri pemutaran film "Tre piani" (Tiga Lantai) dalam acara Festival Film Cannes ke-74 di Cannes, Prancis, 11 Juli 2021. Bella Hadid menutupi dadanya dengan kalung celup emas dalam bentuk saluran bronkus paru-paru, dihiasi dengan rhinestones. REUTERS/Reinhard Krause

Model berusia 25 tahun ini selalu tampil fashionable. Salah satu penampilannya menjadi catatan industri mode tahun ini, yakni ketika hadir ke Cannes Film festival dengan gaun Schiaparelli Haute Couture Fall-Winter 2021/2022 rancangan Daniel Roseberry.

Gaun hitam panjang itu terbuka lebar di bagian dada. Bagian payudaranya ditutupi oleh kalung berwarna emas menyerupai paru-paru.

4. Zendaya

Zendaya mengenakan gaun sifon kuning Valentino Haute Couture saat menghadiri Oscar 2021. Instagram.com/@maisonvalentino

Tahun ini menampilkan banyak momen fashion Zendaya. Aktris Spider-Man: No Way Home itu mendapat penghargaan Icon Award Council of Fashion Designers of America Fashion (CDFA) di usia 25 tahun.

Salah satu penampilannya yang mencuri perhatian adalah saat menghadiri Oscar, April lalu. Dia mengenakan gaun sifon kuning neon dari koleksi Valentino Haute Couture yang bernama Force de beauté. Penampilannya tambah glamor dengan perhiasan 183 karat berlian kuning Bulgari seharga lebih dari 6 juta dolar AS atau Rp87 miliar.

Dia kembali mencuri perhatian saat menghadiri BET Awards Juni 2021 dengan gaun Versace lama yang memberi penghormatan untuk gaun Beyonce pada acara itu tahun 2003. Busana Beyonce adalah gaun mini dengan keliman lipit yang sangat tinggi, sementara gaun Zendaya memiliki rok panjang maxi yang flowy dengan belahan kaki yang berani.

