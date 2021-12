Kaleidoskop 2021, 7 Fashion Terbaik Kerajaan Meghan Markle hingga Kitty Spencer

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga kerajaan telah menghabiskan sebagian besar tahun 2021 untuk lockdown dan menjaga jarak. Tapi untungnya para Duchess favorit melangkah keluar dengan beragam fashion yang mencuri perhatian. Kaleidoskop 2021 kali ini mengulas beragam busana yang dikenakan Duchess of Cambridge Kate MidKaleidoskop 2021 kali ini mengulas beragam busana yang dikenakan Duchess of Cambridge Kate Middleton, Duchess of Sussex Meghan Markle hingga Lady Kity Spencer.dleton, Duchess of Sussex hingga Lady Kity Spencer.

Dari pakaian wawancara Oprah simbolis Meghan Markle hingga kuintet gaun pengantin desainer Lady Kitty Spencer hingga gaya gemerlap Kate Middleton di pemutaran perdana “No Time to Die”.

Berikut ini adalah kaleidoskop fashion kerajaan yang mencuri perhatian sepanjang 2021, seperti dilansir dari laman Page Six.

1. Gaun pengumuman kehamilan Meghan Markle

Meghan Markle dan Pangeran Harry mengumumkan kehamilan kedua pada Hari Valentine 2021. (Instagram/@misanharriman)

Pada bulan Februari, Duchess of Sussex mengumumkan bahwa dia seang mengandung anak keduanya, dengan mengenakan gaun Carolina Herrera putih yang dibuat khusus oleh direktur kreatif merek, Wes Gordon - yang telah menjadi temannya selama bertahun-tahun.

Gordon mengatakan pernyataan gaya mengirim "pesan kuat" tentang keberlanjutan. "Saya membuat [gaun itu] untuknya ketika dia hamil Archie, jadi hampir dua tahun yang lalu," ujarnya kepada The Telegragph. “Dia mengenakan gaun yang tak kalah cantiknya, karena sudah berusia dua tahun… itu membuatnya merasa tak kalah istimewa atau tak kalah bahagia.”

2. Wawancara Oprah Meghan Markle

Pada bulan Maret, Markle duduk bersama Oprah untuk acara sepanjang tahun, dan memilih pakaian simbolis untuk acara tersebut: gaun Armani hitam-putih yang dihiasi dengan bunga teratai, yang telah lama dianggap sebagai tanda kelahiran kembali dan ketahanan.

Dia memakai aksesoris dengan gelang tenis berlian Putri Diana, yang dikatakan juru bicara Markle pada acara “Today” sebagai cara untuk menghadirkan sosok ibu [Harry] di sana bersama mereka selama wawancara.”

3. Pernikahan penuh mode Lady Kitty Spencer

Gaun pernikahan Kitty Spencer/Instagram @Dolce&Gabbana

Satu gaun hari besar saja tidak cukup untuk keponakan Putri Diana, yang menikah dengan pengusaha mode miliarder Michael Lewis pada bulan Juli; sebagai gantinya, dia mengenakan lima gaun Dolce & Gabbana yang berbeda, semuanya dibuat khusus.

Pada Jumat malam sebelum pernikahan, Spencer mengenakan gaun tulle bayi biru dan jubah bersulam bunga sebagai "sesuatu yang biru." Pada upacara pernikahan hari Sabtunya, dia berjalan menyusuri lorong dengan gaun renda lengan mengembang yang terinspirasi gaya Victoria, lalu berganti menjadi tampilan bunga yang dilukis dengan tangan untuk makan malam.

Selanjutnya? Gaun koktail metalik dengan manik-manik emas dan perak untuk makan malam, diikuti dengan rok sutra yang dihiasi manik-manik kecil, aplikasi bunga, dan pita untuk perayaan lanjutan hari Minggu.

4. Tas Dior Putri Diana versi modern

Selama penampilannya di Global Citizen Live with Prince Harry pada bulan September, Duchess of Cambridge melengkapi gaun Valentino berhias putihnya dengan tas Lady D-Lite Dior — versi modern dari Lady Dior, yang dinamai mendiang ibunya- dalam hukum. Markle bahkan memiliki monogram dengan gelarnya, "DSSOS."

5. Gaun emas Kate Middleton di pemutaran perdana Bond

Pangeran William dan Kate Middleton ikut menghadiri pemutaran perdana film James Bond, "No Time To Die" di Royal Albert Hall di London, Inggris, 28 September 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Duchess of Cambridge mengenakan gaun emas saat berjalan di karpet merah pemutaran perdana "No Time to Die" pada bulan September. Dia mengenakan kreasi Jenny Packham berjubah yang mempesona dengan manik-manik. Tampilannya sangat populer, desainer kemudian membuatnya tersedia untuk dibeli sebagai bagian dari koleksi kapsul bertema Bond; senilai USD 5.488 atau sekitar 78 juta.

6. Kate Middleton mengenakan gaun Alexander McQueen lama

Kate Middleton dan Pangeran William menghadiri Earthshot Prize 2021 di London, Inggris, Ahad, 17 Oktober 2021 (Instagram/@dukeandduchessofcambridge)

Pada bulan Oktober, Kate Middleton memakai kembali gaun favorit lamanya, yaitu gaun lavender McQueen yang terakhir dia kenakan ke acara BAFTA Juli 2011 di Los Angeles, hanya tiga bulan setelah pernikahannya dengan Pangeran William.

Kali ini, dia memperbarui tampilannya dengan sabuk emas berkilauan - untuk Earthshot Prize Awards, yang menghormati pekerjaan dalam konservasi dan keberlanjutan. Para tamu diminta untuk tidak membeli sesuatu yang baru untuk dikenakan ke acara tersebut, membuat McQueen menjadi pilihan yang tepat.

7. Gaun gala merah Meghan Markle

Pengeran Harry dan Meghan Markle, saat menghadiri Salute to Freedom Gala di Intrepid Sea, Air & Space Museum di Manhattan, New York City, 11 November 2021. Meghan Markle tampil menggunakan gaun merah tanpa lengan dari Carolina Herrera. REUTERS/Eduardo Munoz

Meghan Markle menutup tahun dengan adibusana. Dia tampil mempesona di Salute to Freedom Gala November dalam gaun Carolina Herrera merah dengan garis leher yang rendah, rok slit dan kereta dramatis - tampilan yang jauh lebih berani daripada yang dia kenakan selama waktunya sebagai bangsawan senior. Sekali lagi, ia melengkapi penampilannya dengan gelang tenis berlian milik Putri Diana.

Baca juga: Kaleidoskop 2021, 6 Selebritas Dunia yang Merilis Merek Kecantikan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.