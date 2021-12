Madu untuk Campuran Makanan tak hanya Roti dan Kue, tapi juga Sup Krim

TEMPO.CO, Jakarta - Madu tak hanya enak ketika dikonsumsi langsung untuk sumber nutrisi. Madu juga sering digunakan untuk campuran bahan makanan atau minuman. Biasanya madu digunakan untuk menambah rasa manis makanan seperti roti, panekuk (pancake), wafel, juga beragam kue lainnya.

Berikut beberapa makanan yang menggunakan campuran madu:

Roti

Madu juga bisa dicampur ekstrak vanila dan mentega untuk dioleskan pada roti tawar, sebagaimana dikutip dari laman resep My Recipes. Ini mirip seperti penggunaan selai.

Sup krim

Mengutip laman How Stuff Works, madu dapat ditambahkan pada sup krim (bisque) sekadar untuk menambah rasa manis yang ringan. Campuran madu memang bukan untuk membuat sup menjadi manis, tetapi untuk menyeimbangkan rasa.

Ikan dan ayam bakar

Rasa manis madu akan mengimbangi campuran bumbu dapur yang digunakan untuk campuran ikan dan ayam bakar. Penggunaan madu, untuk memberi rasa manis dan kesedapan aroma makanan.

Kue kering

Tak semua kue kering pasti menggunakan gula untuk rasa manis. Ada juga beberapa resep kue kering yang menggunakan madu juga untuk mempengaruhi aromanya.

DINA OKTAFERIA

