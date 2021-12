4 Kebiasaan Sarapan yang Bisa Mempercepat Penuaan Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Penuaan kulit adalah proses alami yang dialami setiap orang, sama dengan perubahan di seluruh tubuh seiring bertambahnya usia. Meski ini hal yang alami, ada hal-hal tertentu yang dapat mempercepat proses penuaan kulit, misalnya tidak memakai tabir surya, stres, dan pola makan yang buruk.

Sarapan juga ikut berkontribusi mempercepat proses tersebut. Berikut beberapa kebiasaan sarapan yang menurut ahli gizi dapat membuat kulit cepat menua, dikutip dari eatthis.com.

1. Makan terlalu banyak gula di pagi hari

Donat, muffin, panekuk, dan makanan manis lainnya adalah beberapa pilihan sarapan yang paling umum. Namun, menurut Lauren Manaker, ahli gizi dan penulis The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, gula yang berlebihan dapat mendatangkan malapetaka pada kesehatan kulit.

Mengkonsumsi gula dalam jumlah besar dapat menyebabkan pelepasan produk akhir glikasi lanjutan (atau AGEs), yang diketahui mempercepat penuaan kulit. Jadi, meskipun makan donat sesekali boleh saja, penting untuk disadari bahwa kebiasaan itu dapat merusak kesehatan kulit.

2. Memilih roti putih daripada roti gandum utuh

Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ketika memilih menu sarapan sehat adalah menghindari roti putih. "Biji-bijian roti putih dilucuti dari sifat kaya nutrisinya jadi yang tertinggal hanyalah versi lain dari gula," kata Courtney D'Angelo, ahli gizi dan penulis di GoWellness. Selama proses pemurnian, kandungan vitamin B yang tinggi juga hilang.

Roti gandum utuh melewati proses yang jauh lebih sedikit sehingga masih memiliki vitamin B utuh. Vitamin ini dapat membantu mengurangi peradangan.

3. Tidak makan buah dan sayur

Suka sarapan telur, kentang, daging asap, tanpa sayur dan buah bisa membaut kulit menua lebih cepat. "Buah dan sayuran sarat dengan antioksidan yang dapat membantu mendukung kesehatan kulit," kata Manaker. "Jadi tambahkan buah beri dengan oatmeal atau segenggam bayam beserta telur pagi dapat membantu kenyang dengan cara alami."

4. Minum kopi dengan tambahan pemanis

Terakhir, secangkir kopi juga memengaruhi cara kulit menua. Baik kopi panas atau es, menambahkan terlalu banyak pemanis dapat berdampak negatif pada kulit. "Gula bersifat pro-inflamasi, menyuburkan mikrobioma yang tidak sehat, dan dapat menyebabkan lonjakan gula darah, yang semuanya mempercepat proses penuaan," kata D'Angelo.

Jadi, batasi gula tambahan dan tambahkan bahan-bahan seperti buah-buahan dan sayuran. Jangan lupa, tetap terhidrasi adalah kebiasaan nomor satu untuk membantu mencegah penuaan kulit dan membuatnya tetap sehat bercahaya.

