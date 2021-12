Cerita Eva Longoria Mengasuh Putranya yang Berusia 3 Tahun Lebih Stres dan Seru

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Eva Longoria, Santiago, kini berusia tiga tahun. Bintang Let's Get Merried yang berusia 46 tahun itu menjelaskan secara eksklusif kepada Us Weekly pada hari Jumat, 10 Desember, bahwa anak balitanya sangat eksploratif dan ingin melakukan segalanya dan melompat pada segala hal di setiap saat.

Longoria dan suaminya José Bastón sangat suka menonton dia dan putranya bereksperimen di rumah. "Orang-orang seperti Anda, 'Saya tidak percaya Anda membiarkan dia memasak dengan Anda dan, seperti, memecahkan telur dan kotor. Dia bahkan menutupi seluruh dapur dengan tepung, tapi menurutku itu bagus. Dia bermain dengan tekstur. … Itulah manusia yang ingin kamu besarkan, tahu? Anda ingin mereka penasaran dan mempertanyakan berbagai hal dan tidak hanya menganggap sesuatu sebagai nilai nominal," ujarnya.

Aktris itu melahirkan bayi laki-lakinya pada tahun 2018 dan sekarang berharap dia tahu betapa mudahnya tahap bayi baru lahir dibandingkan dengan ibu lainnya.

“Seharusnya saya lebih menikmati panggung itu,” kata alumni Desperate Housewives itu. “Itu adalah tahap yang mudah. Seperti, mereka belum banyak bergerak. Mereka tidak berbicara. Sekarang, dia, seperti, di mana-mana. Kami belum benar-benar terbang bersamanya [di tengah pandemi virus corona] karena dia akan menjilat semua yang ada di pesawat. Sebelumnya, dia adalah bayi yang baru lahir yang baru saja tidur. Saya seharusnya lebih sering bepergian.”

Bintang Telenovela mencatat, bagaimanapun, bahwa dia masih menganggap usia ini sebagai favoritnya, dengan mengatakan, "Setiap tahap yang muncul lebih menyenangkan [daripada yang terakhir]. … Itu menantang [sebelumnya, tapi sekarang], saya tidak lelah. Saya lebih seperti, 'Ya ampun, saya harus hadir karena pikiran kecilnya diinformasikan.'”

Sejak menjadi seorang ibu, mantan bintang sinetron ini menyeimbangkan kariernya dengan sang buah hati. Dia bekerja dengan sutradara Veronica Rodriguez pada proyek terbarunya, Let's Get Merried.

Rodriguez mengatakan tentang Eva Longoria sebagai pro-keragaman, pro-wanita dan pro semua hal terbaik yang pernah ada, dan merasa luar iasa bekerja dengan alumni Young and the Restless dalam proyek tersebut. “Rasanya seperti keajaiban,” katanya pada hari Jumat. “Sangat istimewa sebagai sutradara untuk dapat mengerjakan naskah di mana Anda seperti, 'Oh, astaga. Saya bisa saja menulis itu. [Saya] sangat terhubung dengannya.’”

