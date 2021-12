Cara Zendaya dan Tom Holland Hadapi Kritik Perbedaan Tinggi Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Zendaya dan Tom Holland menanggapi perbedaan tinggi tubuh mereka dengan santai. Selama menjadi tamu undangan di The Graham Norton Show pada Jumat 3, Desember 2021, bintang Spider-Man: No Way Home menceritakan kisah lucu yang terjadi sata di lokasi syuting.

"Ada aksi tertentu di mana Spider-Man mengayunkan kita di atas jembatan, dan dia menempatkan saya di sana," kata Zendaya. "Dia seharusnya dengan lembut menurunkan MJ di jembatan dan berjalan menjauh darinya. Tetapi karena perbedaan tinggi kami, kami menjadi terikat, jadi saya mendarat di depannya. Kaki saya telah menyentuh tanah sebelum dia menurunkan saya."

Sementara itu, Tom Holland baru-baru ini mengungkapkan selama wawancara untuk edisi Men of the Year GQ bahwa dia biasa melakukan apa saja untuk menyembunyikan tinggi badannya yang sebenarnya. "Saya akan melakukan hal ini di karpet merah di mana saya akan berdiri lebih dekat dengan fotografer daripada orang-orang di belakang saya," ungkapnya. Seiring bertambahnya usia, Holland mengatakan dia menemukan kepercayaan diri dalam mengendalikan apa yang dia bisa.

"Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang tinggi badan saya," katanya kepada GQ. "Aku bisa menambah lebih banyak otot."

Melansir laman Cosmopolitan, perempuan yang memiliki kekasih dengan tubuh lebih pendek termasuk perempuan beruntung. Berikut ini beberapa fakta tentang percintaan dan perbedaan tinggi badan.

1. Keluar dari stigma

Tentu Anda tak ingin pasangan terus-menerus dirisak karena mencintai perempuan yang tubuhnya lebih tinggi. Ini saatnya kamu membuktikan bahwa cinta tak mengenal fisik. Bantu pasangan menepis semua penilaian tadi dan buktikan cinta kalian bukan dilandasi kefanaan.

2. Lebih senang membantu

Sebuah penelitian yang dirilis Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat pada 2014 menunjukkan pria dengan tinggi badan kurang dari 152 cm bersedia membantu melakukan pekerjaan rumah tangga hingga 8 jam 28 menit setiap pekan.

Adapun lelaki yang tingginya lebih dari 182 cm hanya membantu mengerjakan urusan rumah tangga selama 7 jam 30 menit dalam seminggu. Adapun pria yang tingginya di antara itu, 153-181 cm, rata-rata membantu pekerjaan rumah tangga selama 7 jam 38 menit sepekan.

3. Mempertahankan cinta

Dari hasil penelitian Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat pada 2014, pria yang lebih pendek dari istrinya memilih mempertahankan hubungan rumah tangga ketimbang bercerai. Tingkat perceraian pada pria yang pendek lebih rendah 32 persen ketimbang pasangan yang postur tubuh lelakinya tinggi.

4. Tak perlu repot mengukur hak sepatu

Kalau sedang berjalan bersama, perempuan biasanya tak ingin terlihat terlalu pendek dari pasangannya. Karena itu, mereka akan menghitung kira-kira berapa sentimeter (cm) hak sepatu yang perlu dipakai agar terlihat serasi dengan pasangan.

5. Lebih pandai

Pria yang lebih pendek dari kekasihnya biasanya lebih pandai dan bisa menempatkan diri di ruang publik. Mau tahu bukti dia bisa menempatkan diri di ruang publik? Tentu pria ini sadar bakal ada saja orang yang mengomentari fisiknya dan membandingkannya dengan pasangan. Mereka tahu konsekuensi itu dan mungkin sudah menyiapkan jawaban yang jitu buat mereka yang mengolok-olok.

SHELAMITA AZZAHRA | PEOPLE | COSMOPOLITAN

