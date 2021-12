Fashion Edgy Zendaya dan Tom Holland di Sesi Pemotretan Spider-Man: No Way Home

TEMPO.CO, Jakarta - Zendaya dan Tom Holland tampil modis. Kedua aktor Marvel yang berusia 25 tahun ini menghadiri sesi pemotretan Spider-Man: No Way Home, di London, Minggu 5 Desember 2021, menjelang rilis film akhir bulan ini.

Berdiri di depan serangkaian tangga yang diterangi, pasangan itu berpose untuk fotografer, menatap serius pada satu saat sebelum berbagi tawa satu sama lain tak lama kemudian. Tom Holland mengenakan busana dari koleksi Celine, kemeja bergaris dengan jaket kulit dan celana hitam, yang ia pasangkan dengan sepatu hitam.

Sementara itu, Zendaya tampil memukau dengan blazer abu-abu berhias payet dari koleksi Spring Summer 2022 Alexander McQueen yang ia kenakan dengan celana ketat berhiaskan kancing perak. "Zendaya mengenakan jaket wol abu-abu double-breasted #McQueenSS22 dengan sulaman rintik hujan kristal dan sepatu bot setinggi paha bersulam chandelier ke sesi pemotretan #SpiderManNoWayHome di London," bunyi keterangan Instagram Alenxader McQueen. Dia melengkapi penampilannya dengan anting-anting jaring laba-laba.

Awal tahun ini, Tom Holland dan Zendaya memicu rumor asmara ketika mereka terlihat berbagi ciuman di dalam mobil dalam foto yang diperoleh Page Six. Sebuah sumber sebelumnya mengatakan kepada People pada Juli 2017 bahwa keduanya terlibat asmara pada waktu itu juga.

Bulan lalu, Holland berbicara tentang hubungannya dengan Zendaya dan keinginannya untuk merahasiakan kehidupan pribadinya selama wawancara dengan GQ. "Salah satu kelemahan dari ketenaran kami adalah bahwa privasi tidak lagi berada dalam kendali kami, dan momen yang Anda pikir adalah antara dua orang yang sangat saling mencintai sekarang menjadi momen yang dibagikan ke seluruh dunia," katanya.

Dia menambahkan bahwa dia bersikeras untuk menjaga kehidupan pribadinya. "Karena saya berbagi begitu banyak hidup saya dengan dunia. Kami merasa privasi kami dirampok. Saya tidak berpikir ini tentang tidak siap. Hanya saja kami tidak mau," tambah Holland.

Selama penampilan di The Graham Norton Show awal pekan ini, kedua bintang tersebut menceritakan kisah lucu tentang bagaimana perbedaan tinggi badan mereka menciptakan masalah saat syuting aksi untuk Spider-Man: No Way Home.

"Ada aksi tertentu di mana Spider-Man mengayunkan kita di atas jembatan, dan dia menempatkan saya di sana," jelas Zendaya. "Dia seharusnya dengan lembut mengistirahatkan MJ di jembatan dan berjalan menjauh darinya. Karena perbedaan tinggi badan kami ... kami terikat, jadi saya akan mendarat di depannya. Kaki saya jelas menyentuh tanah sebelum dia melakukannya."

"Jadi, apa yang akan terjadi?" dia bertanya kepada Holland, yang kemudian mengatakan pasangan itu menggunakan prosedur keselamatan yang disebut "tanda bawah" untuk adegan itu. "'Tanda bawah' adalah hal yang mereka lakukan dalam aksi yang pada dasarnya dirancang untuk menghentikan Anda dari menghancurkan tempurung lutut Anda," katanya sebelum meratap: "Saya pahlawan super. Saya seharusnya terlihat keren."

Dia melanjutkan sambil menunjukkan gerakan itu. "Dia akan mendarat, dan kemudian saya akan mendarat seperti ini, dan kemudian kaki saya akan berayun dari bawah saya, dan dia akan menangkap saya," ujarnya. Untuk pujiannya, Zendaya bercanda bahwa Holland sangat menyenangkan tentang hal itu.

