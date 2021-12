Denny Wirawan Angkat Motif Khas Kudus di Peragaan Busana Niti Senja

Model membawakan busana karya dari desainer Denny Wirawan saat pagelaran busana di Jakarta, Kamis 2 Desember 2021. Sebanyak 44 busana berkonsep Niti Senja yang bertemakan 'Mix and Match, Back to Work and Freedom' tersebut mengangkat hasil pelaku usaha kreatif kain di Indonesia seperti tenun, songket dan batik. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat