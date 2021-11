Punya Selera Fashion yang Tajam, Kim Kardashian Raih Fashion Icon Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian memiliki gaya pemenang penghargaan. Bintang realitas dan pemilik merek kecantikan KKW Beauty akan menerima Fashion Icon Award di People's Choice Awards 2021 pada 7 Desember, menurut pengumuman NBC dan E! pada hari Selasa, 30 November 2021.

Pendiri Skims yang berusia 41 tahun itu mendapat penghargaan fashion ini karena selera fashion-nya yang tajam, kesuksesan wirausaha yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seseorang yang mengubah industri fashion melalui desain inovatif dan gaya penetapan trennya di masa lalu.

Sejak pertama kali menghiasi layar kecil di E! melalui "Keeping Up With the Kardashians," yang ditayangkan perdana pada 2007 dan menayangkan musim terakhirnya pada 2021, Kardashian telah meningkatkan popularitas TV-nya menjadi kerajaan bisnis miliaran dolar.

Selain perusahaan shapewear Skims, yang baru-baru ini berkolaborasi dengan label mewah Fendi, ia juga mendirikan dua merek kosmetik, KKW Fragrance dan KKW Beauty.

Kim Kardashian juga merupakan penampil paling ditunggu di karpet merah dan di barisan depan Fashion Week, tentu saja, dan secara teratur melangkah keluar dalam penampilan yang mencuri perhatian dengan busana yang ditampilkan dari runaway fashion show dan arsip langka dari desainer seperti Balenciaga, Balmain, Versace dan Mugler.

"Selama hampir dua dekade, evolusi gaya Kim Kardashian West telah mengganggu dan memengaruhi tren di tingkat global dan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam industri fashion," kata Jen Neal, wakil presiden eksekutif acara langsung hiburan, spesial dan E! News di NBCUniversal, seperti dilansir dari laman Page Six. "Karena menjadi inspirasi budaya, perintis, dan banyak lagi, kami tidak sabar untuk menghormati Kim dengan penghargaan ‘IFashion Icon People’ tahun ini.”

Ini bukan pertama kalinya gaya Kardashian memenangkan hatinya. Dia sebelumnya menerima Penghargaan Influencer pertama di CFDA Awards 2019 — yang mengecewakan beberapa orang dalam industri — dan baru-baru ini membawa pulang penghargaan Brand Innovator dari Innovator Awards WSJ. Magazine 2021.

Kim Kardashian adalah penerima keempat Fashion Icon Award, mengikuti jejak Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani dan Victoria Beckham. People's Choice Awards 2021 akan tayang pada Selasa, 7 Desember pukul 9 malam waktu Amerika Serikat di NBC dan E!

