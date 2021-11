Kim Kardashian Tulis Pesan Emosional atas Kepergian Virgil Abloh

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian West memberikan penghormatan kepada teman lamanya, Virgil Abloh, yang diumumkan meninggal pada Ahad, 28 November 2021. Bintang reality show dan pengusaha itu berbagi pesan emosional yang didedikasikan untuk pendiri label Off-White dan Direktur Artistik Menswear Louis Vuitton itu pada Senin.

Abloh meninggal dua tahun setelah didiagnosis mengidap kanker yang langka, keluarganya mengumumkan dalam sebuah pernyataan. Dia berusia 41 tahun.

"Tuhan tidak membuat kesalahan. Saya tahu itu tetapi saya masih bertanya-tanya mengapa. Mengapa Virgil?! Mengapa dia begitu cepat? Sangat sulit untuk memahami mengapa. Saya memiliki waktu yang sulit untuk memahami mengapa begitu banyak jiwa yang murni diambil begitu cepat," tulis mantan bintang Keeping Up with the Kardashians itu.

Kim Kardashian mengunggah beberapa foto Abloh, yang pertama adalah foto candid dirinya dan perancang busana yang mengenakan blazer putih dan kaus putih yang serasi di sebuah meja di sebuah restoran.

"Virgil- kamu selalu begitu lembut, baik dan tenang," lanjut Kardashian West. "Kamu entah bagaimana meluangkan waktu untuk semua orang. Kami juga sering berbicara tentang kekuatan super ketenanganmu. Kamu selalu memberikan begitu banyak dari dirimu kepada dunia karena kamu ingin menjadi doper. Yang ini sulit untuk diproses. Aku bahkan tidak percaya aku sedang menulis ini... Kami akan sangat merindukanmu Virgil dan sangat mencintaimu."

Kardashian West kemudian melanjutkan mengirim banyak cinta kepada istri Abloh, Shannon, dan dua anak mereka, Gray dan Lowe. "Karena kamu mencintai dan mendukung Virgil seperti yang kamu lakukan, dia mampu memberikan begitu banyak dari dirinya [kepada] orang lain. Jadi terima kasih benar-benar telah membagikannya kepada kami seperti yang kamu lakukan. Warisan Virgil akan hidup selamanya. Shannon, Lowe dan Grey," dia menutup pesannya.

Keluarga Kardashian West juga mengeluarkan pernyataan mereka sendiri untuk mengenang mendiang perancang busana di Instagram. Kendall Jenner menulis penghormatan yang sama emosional dan panjangnya kepada Abloh, sementara Kylie Jenner memposting ulang foto Kendall tentang Abloh ke Instagram Story-nya, menulis, "Ini benar-benar sakit. Kami mencintaimu Virgil."

Kanye West, yang baru-baru ini berbicara tentang perceraiannya dari Kim Kardashian West saat tampil di acara Thanksgiving Tahunan Los Angeles, juga memberikan penghormatan kepada Virgil Abloh, mendedikasikan Kebaktian Minggu kepadanya beberapa jam setelah berita kematiannya menyebar.

Virgil Abloh dan Kanye West menjadi dekat sejak mereka mengerjakan proyek bersama pada 2007. Abloh mendesain cover album Yeezus dan My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dan baru-baru ini terlibat untuk album Donda.

Baca juga: Mengenang 5 Karya Ikonik Virgil Abloh, dari Off-White hingga Jet Pribadi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.