Malala Yousafzai Merayakan Wisuda di Universitas Oxford Bersama Suami

TEMPO.CO , Jakarta - Malala Yousafzai akhirnya mengikuti wisuda di Universitas Oxford setelah satu setengah tahun kelulusannya. Perayaan kelulusan ini terpaksa ditunda karena pandemi Covid- 19.

Peraih Nobel Perdamaian yang mendapat gelar di bidang filsafat itu merayakannya bersama suami, Asser Malik, yang baru dinikahi beberapa pekan lalu.

"Beberapa bahasa Latin terucap dan ternyata saya memiliki gelar," tulis perempuan berusia 24 tahun itu di Instagram di samping beberapa foto dari hari besar itu.

Dia mengunggah beberapa foto di Instagram, di antaranya Yousafzai dengan topi dan toganya di kampus Inggris, fotonya tersenyum di samping teman-teman dan suaminya, serta satu foto orang tuanya, Ziauddin Yousafzai dan Toor Pekai Yousafzai, bersandar mencium pipinya.





Malik juga melindungi istrinya dengan postingannya sendiri di media sosial. "Tempat pertama kali kami bertemu sedikit lebih istimewa di hari kelulusan Malala ," tulisnya di Twitter di samping dua foto, termasuk salah satunya bersama Yousafzai dan satu lagi dengan mereka keluarga.

Upacara wisuda Yousafzai awalnya direncanakan untuk Mei 2020 tetapi ditunda karena penyebaran Covid -19. Menurut situs webnya, Universitas Oxford melanjutkan upacara kelulusan mulai September, mengadakan beberapa kali selama dua bulan terakhir.

Wisuda yang terakhir, yang dihadiri Yousafzai, diadakan pada Jumat, 26 November 2021.

Yousafzai memulai studinya di Universitas Oxford pada 2017. Kepala People , dia mengatakan sangat tertarik untuk memulai studinya setelah namanya menjadi berita utama di seluruh dunia sebelum dia menginjakkan kaki di kampus.

Setelah dianugerahi Nobel pada 2014, aktivis hak-hak anak itu menulis memoar, I Am Malala dan menjadi subjek film dokumenter, He Named Me Malala. Keduanya merinci perjalanannya setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata Taliban pada 2012 selama bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan anak perempuan di negara asalnya, Pakistan.

"Saya khawatir tentang bagaimana saya akan berteman. Orang-orang sudah mengenal saya dan menantang bagi saya berada di sana sebagai siswa dan tidak berada di sana sebagai orang yang sudah dikenal di media," katanya. "Tapi begitu saya datang, semua orang di sini hanya menyambut saya sebagai teman dan saya sangat senang bahwa saya adalah bagian dari Oxford. Saya hanya seorang mahasiswa Oxford dan saya pikir begitulah cara mereka memperlakukan saya."

Pada Juni 2020, Yousafzai mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan studinya di Oxford dengan postingan media sosial yang menyatakan, "Sulit untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasih saya saat ini."

Gelar dari Oxford merupakan yang kedua bagi Malala Yousafzai. Sebelumnya, dia menerima gelar kehormatan Master of Arts dari University of Edinburgh pada 2013.

Baca juga: Jadi Model Sampul Vogue Inggris, Malala Yousafzai Ingin Menginspirasi Perempuan

elalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.